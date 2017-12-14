Новосибирская область по выполнению программы благоустройства попала в число отстающих регионов. Это прозвучало на совещании в Минстрое РФ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на Всероссийском видеоселекторном совещании по выполнению программ создания комфортной городской среды и капитального ремонта сказал, что до конца года в регионах страны будет реализовано порядка 99% планируемых мероприятий по благоустройству. Он также подчеркнул, что на контроле федерального министерства остаются 15 регионов, где есть отставания или объекты не приняты с первого раза. В их числе министр упомянул Новосибирскую область, которой на благоустройство было выделено 700 млн рублей.

«На сегодня на нашем особом контроле остаются 15 регионов, где главам субъектов нужно устранить риски и отставания по срокам, чтобы не допустить неисполнения обязательств перед жителями. Среди отстающих регионов — Республики Хакасия, Карелия, Саха (Якутия) и Алтай, а также Краснодарский и Приморский край, Ханты-Мансийский АО, Ярославская, Новосибирская, Липецкая, Костромская, Архангельская и Иркутская области», — рассказал Михаил Мень.

Позже, в интервью «Российской газете» Мень вновь упомянул Новосибирскую область в негативном ключе, в частности, раскритикованное заместителем главы минстроя Андреем Чибисом выполнение работ по благоустройству в Бердске.

«Все регионы в 2017 году находились в равных условиях, тем не менее результаты получились, порой, очень разные. Взять, например, уютные дворы в Якутии и положенный наспех асфальт в Бердске Новосибирской области. Бороться с теми, кто формально подходит к вопросам благоустройства, нужно не только наказанием», — отметил министр, добавив, что в феврале 2018 года для примера будет создан Федеральный реестр лучших практик в сфере благоустройства, реализованных в 2017 году.

К слову, согласно высокой оценке Чибиса работ по реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске, регион все-таки сможет попасть в данный реестр с указанным проектом. Кстати, 12 декабря в Новосибирске прошло обсуждение второго этапа реконструкции набережной Оби.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter