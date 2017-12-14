Уходящая неделя ознаменовалась неожиданным обменом острыми репликами между советником мэра Новосибирска Виктором Толоконским и федеральными политтехнологами, участвующими в подготовке президентских и губернаторских выборов. В ходе дискуссии в отеле Marriott прозвучала фраза красноярского и новосибирского экс-губернатора, которую некоторые уже назвали самым резким заявлением Толоконского за всю его политическую карьеру. Утверждается, что Толоконский публично подверг критике решение президента РФ Владимира Путина, сообщив, что не считает Андрея Травникова оптимальным выбором при назначении врио губернатора Новосибирской области. «Не имею ничего личного против Травникова, но думаю, что решение президента – не лучшее»: так, дословно, это прозвучало.

Политолог ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВ, ставший свидетелем полемики, в интервью корреспонденту «Континента Сибирь» АНДРЕЮ БЕРЁЗКИНУ рассказал о том, из-за чего произошел спор, кто на самом деле виноват в возникшей ситуации, и как из нее выйти.

– Владимир Александрович, что предшествовало дискуссии Толоконского и Колядина, с чего всё началось?

– К сожалению, получилось так, что, обсуждая политическую обстановку в Новосибирской области, представители Москвы, а именно Андрей Колядин сразу же задали неправильный тон. Наш гость должен был рассказать о предстоящих президентских выборах. Естественно, что в начале выступления следовало бы отметить непростую политическую ситуацию в регионе и стране, дальше объяснить людям тонкости разворачивающейся президентской избирательной кампании. Но Колядин практически сразу сделал заявление о том, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выиграет губернаторские выборы в 2018 году. В зале повисла неловкая пауза. Что происходит? Андрей Колядин видимо ожидал одобрение зала. Люди пришли послушать московских специалистов, которые расскажут, как федеральный центр видит политическую ситуацию в регионах. А им заявляют, что все уже и так решено. Тогда возникает вопрос: зачем вообще нужны выборы? Зачем формально существуют демократические процессы? В итоге все почувствовали, что создана не та атмосфера, чтобы продолжать с серьезным видом обсуждать президентские выборы, которые вообще-то проходят по тем же самым демократическим процедурам – только что поставленным под сомнение. Я хотел бы в связи с этим напомнить: чем слабый политтехнолог отличается от сильного? Слабый скажет: «Я знаю, что нужно дать избирателю». Сильный же объявит: «Я спрошу у избирателя, что ему надо». В данном случае мы можем наблюдать первый вариант.

– Как может отразиться на реальных результатах выборов широко декларируемая уверенность в их предзаданности?

– Хотелось бы особо подчеркнуть, что такие заявления политтехнологов подставляют не только Андрея Травникова, но и всех, кто занимается президентской избирательной кампанией в Новосибирской области. Более того, врио губернатора неоднократно говорил о важности честно и прозрачно проведенных в регионе выборов президента в 2018 году. Андрею Травникову ведь и так непросто сейчас: он разбирается в той ситуации, которая сложилась в Новосибирской области, он решает проблемы. Он, между прочим, еще сам не определился со своим участием в выборах губернатора и публично об этом говорил. А тут такое заявление. Я думаю, что глава региона не скажет спасибо за это Андрею Колядину.

– Вам не кажется, что Толоконский в свою очередь поддался эмоциям и высказался неоправданно резко?

– Я достаточно хорошо знаю Виктора Толоконского как политика, чтобы напомнить, как он обычно осторожен в своих высказываниях. Советник мэра просто заметил, что в положении Колядина уместнее было бы говорить о конкурентной среде во время выборов. Вы можете себе представить, чтобы президент России Владимир Путин вышел к журналистам и сказал: «Мы же с вами знаем, что я здесь всё уже выиграл»? Так что не надо удивляться такой реакции. Виктор Толоконский просто объяснил, что выборы – это демократический процесс, есть наблюдатели и общество, заинтересованное в честном голосовании. Этим он сразу мобилизовал общественность на свою сторону. Люди ему аплодировали, правда, не все.

По сути, этот вопрос разделил зал на две части: тех, кто согласен с Виктором Толоконским, и тех, кто с ним не согласен. Между прочим, спикер наоборот, должен был консолидировать общество. Это важно для обсуждения такой темы, как выборы. А в итоге нити дискуссии были выпущены из рук спикера и модератора, тема президентских выборов вообще была забыта на фоне споров. В итоге, по сути, создан конфликт: в СМИ, среди экспертов.

– Дальше разговор пошел о работе Толоконского на посту губернатора Красноярского края?

– Толоконский в своем выступлении объяснил, почему он ушел с поста губернатора Красноярского края. Рассказал о результатах работы и причинах отставки, эту информацию вы знаете. Далее выступили Никита Исаев и политтехнолог Дмитрий Гусев. Первый оказался согласен с Виктором Толоконским, а второй пытался сгладить углы. Правда, у него это не очень получилось, поскольку Андрей Колядин поставил его в слишком сложное положение. Дмитрий Гусев хотел закончить дискуссию, заявив, что Андрей Травников уже назначен врио и до выборов губернатора будет в должности. И в заключение спросил Виктора Толоконского о том, как советник мэра относится к этому. Однако тот после всех прозвучавших заявлений уже был настроен на совсем другую волну и на этот вопрос ответил, что назначение Андрея Травникова – не лучшее решение президента. Да, я считаю, что Виктор Толоконский мог выразиться помягче или вообще такого не говорить, но обстановка, которая была создана, провоцировала его.

– Участники и свидетели дискуссии по-разному оценивают сказанное друг другом. А что дальше, как выйти из конфликта, внезапно созданного на ровном месте?

– Андрей Колядин описал свою реакцию в Fаcebook. Что тут можно сказать? Меня возмущает его желание поиздеваться над новосибирцами. Такие циничные заявления после того, как конфликт уже спровоцирован, набрал обороты и по хорошему надо думать, как его гасить, по меньшей мере, непрофессиональны. Лично мне хотелось бы сказать, что правильнее всего такие ситуации просто не создавать. Федеральному центру в связи с выборами, вероятно, полезнее на местах люди, которые имели бы более взвешенную позицию и правильное воспитание, не компрометировали президентскую кампанию и не оказывали медвежью услугу кандидатам в губернаторы. Ведь когда ты держишь микрофон в руках, ты должен учитывать, в какой аудитории находишься, взвешивать каждое слово, предполагая, какие последствия это может иметь.

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