Дефицит бюджета Хакасии сократился в три раза

Депутаты Верховного совета Хакасии приняли во втором, окончательном чтении закон «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщила пресс-служба регионального парламента.

Накануне был принят бюджет Республики Хакасия. После рассмотрения в первом чтении депутатский корпус внес еще 13 поправок для рассмотрения во втором чтении. По результатам голосования бюджет на ближайшие три года был принят: 32 депутата проголосовали «за» и 10 – «против».

Итоговые параметры главного финансового документа республики на 2018 год предполагают доходы в размере 26,37 млрд рублей, расходы свыше 27,68 млрд рублей и, соответственно, дефицит в размере 1,31 млрд рублей.

К слову, в 2017 году дефицит бюджета региона составил около 4,28 млрд рублей, что в три раза больше, чем в плане на 2018 год. Доходы в уходящем году составляли 22,37 млрд рублей, расходы — 26,65 млрд рублей.

Ранее для решения бюджетных проблем Верховный совет Хакасии обращался за федеральной финансовой поддержкой в 28,2 млрд рублей, однако глава республики заявил о некорректности этих цифр.

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