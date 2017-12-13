Вокруг площадки бывшего советского завода-гиганта НПО «Сибсельмаш» не утихают споры. Один из основных кредиторов предприятия ООО «ТД «НПО «Сибсельмаш» настаивает на отстранении от занимаемой должности конкурсного управляющего Александра Полякова. Судебное заседание по данному вопросу назначено на 14 декабря. В свою очередь во вторник, 12 декабря, господин Поляков опубликовал открытое письмо, в котором сообщает, что «недовольные» кредиторы оспаривают действия конкурсного управляющего «под надуманными основаниями». Инвесторы предлагают возродить на территории предприятия производство сельскохозяйственнных машин. Однако эти планы не могут быть реализованы, пока предприятие не выйдет из процедуры банкротства, а значит, не удовлетворит требования кредиторов. Эксперты замечают, что прийти к компромиссу в этой ситуации будет непросто.

ОАО «Новосибирское производственное объединение (НПО) „Сибсельмаш“» (управляется Госкорпорацией «Ростех» через «РТ-проектные технологии», занимающееся непрофильными и проблемными активами) — некогда крупнейшее машиностроительное предприятие региона. Завод производил сельскохозяйственную технику и горно-шахтное оборудование. В 1960-е годы здесь, например, изготавливалась каждая вторая сеялка в стране, численность сотрудников достигала 18 тыс. человек.

Производственная площадка советского завода-гиганта расположена в районе улицы Станционная, ее площадь превышает 100 га. Имущественный комплекс предприятия состоит из 129 зданий и сооружений общей площадью 460 тыс. кв. м.. По данным ГК «Ростех», 44% зданий и сооружений находятся в хорошем техническом состоянии, 33% — в удовлетворительном, и еще 23% имеют аварийное и плохое техническое состояние.

В настоящее время кредиторская задолженность «ОАО «НПО Сибсельмаш» составляет порядка 1,3 млрд руб. В числе крупных кредиторов Федеральная налоговая служба РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска —13,41%, ООО «Торговый дом „НПО Сибсельмаш“» —27,37% (контролируется АО «РТ-ПТ») и ООО «Приборы-Т» — 16,7%.

Даже в таком непростом положении предприятие функционирует и зарабатывает. В аренду сдано 75 тыс. кв. м. из 120 — 135 тыс. кв. м. пригодных для этих целей (данные на май 2017 года). Выручка только от аренды имущества составляет более 120 млн. руб. в год с учетом НДС.

Сегодня на этой площадке работает 147 компаний и более 3 тыс. человек. Общий объем выпуска продукции арендаторов составляет 3,5 млрд рублей в год.

Принимая во внимание эти факторы, бизнес-сообщество считает площадку перспективной территорией для создания индустриального парка. Но чтобы реализовать здесь подобный проект, необходимо преодолеть разногласия кредиторов, вывести ОАО «НПО «Сибсельмаш» из процедуры банкротства.

«Мэрия Новосибирска и правительство региона видит дальнейшее развитие этой территории как промплощадки. В любом случае, здесь может появиться индустриальный парк, когда закончится процедура банкротства. Согласно процедуре банкротства сначала должен быть произведен расчет с кредиторами или представлен план расчета с кредиторами, если речь идет о мировом соглашении, — объясняет начальник департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии Новосибирска Александр Люлько. — В настоящий момент стороны — кредиторы и конкурсный управляющий — не пришли к общему знаменателю», — добавляет он. Как отмечает собеседник «КС», по инициативе полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло была создана рабочая группа по урегулированию ситуации на «Сибсельмаше». Ее возглавляет врио заместителя председателя правительства Новосибирской области Сергей Сёмка. «Мы выработали план действий, задача – оздоровление этой промплощадки, рассматриваются различные планы. Ситуация непростая. Мы договорились, что будет добиваться согласованной позиции», — говорит Александр Люлько.

По разные стороны

Комплексное развитие территории предприятия приветствует и конкурсный управляющий Александр Поляков, и ОАО «Торговый Дом «НПО «Сибсельмаш», являющееся одним из основных кредиторов НПО «Сибсельмаш» Но между собой стороны открыто конфликтуют. Торговый Дом НПО «Сибсельмаш» настаивает на отстранении конкурсного управляющего, ставя под сомнение добросовестность исполнения им обязанностей, а управляющий, в свою очередь, говорит, что кредитор затягивает процесс банкротства, который длится уже более 5 лет. Как рассказали «КС» в пресс-службе «РТ-проектные технологии» (через данную структуру ГК «Ростех» осуществляет управление предприятием), разногласия вызывает, в первую очередь, стоимость реализации имущества. Кредиторы полагают, что в некоторых случаях она была занижена.

При этом, как отмечает Александр Поляков, новая оценка имущества затянет процесс банкротства на 6-8 месяцев. По данным Полякова, не смотря на обвинения в его адрес, ГК «Ростех» предлагает продать имущество завода практически вдвое дешевле объявленной в настоящее время стоимости. В беседе с «КС» Поляков он заявил, что ОАО «Торговый Дом НПО «Сибсельмаш» «предлагает продать имущество за 2,2 млрд, хотя ранее его оценили в 4 млрд рублей». «О стоимости имущества в 2,2 млрд рублей кредитор проинформировал, в том числе, и мэрию Новосибирска», — сказал Поляков.

По информации пресс-службы «РТ-проектные технологии», ООО ТД «НПО «Сибсельмаш» за все время процедуры банкротства подало одну жалобу в Арбитражный суд Новосибирской области на действия/бездействие конкурсного управляющего Александра Полякова, рассмотрение которой отложено судом до четверга, 14 декабря.

Вместе с тем, ООО Торговый Дом «НПО «Сибсельмаш» задолжало ОАО «НПО „Сибсельмаш“» более семидесяти миллионов рублей. 4 декабря в отношении кредитора новосибирского завода-гиганта введена процедура банкротства – наблюдение.

«На протяжении более 5 лет кредиторы ОАО «НПО „Сибсельмаш“» не могут договориться по порядку продажи имущества предприятия, — объясняет свою позицию в открытом письме конкурсный управляющий Александр Поляков. – Они блокируют принятие решений собранием кредиторов, не внося никаких предложений по продаже имущества. Предложения конкурсного управляющего относительно порядка продажи имущества собранием кредиторов не принимаются без объяснения причин», — заявляет он.

В свою очередь, в пресс-службе «РТ-проектные технологии» «КС» сообщили, что «все положения о торгах были приняты Александром Поляковым исключительно вопреки позиции собрания кредиторов». «У кредиторов резонно возникает вопрос: интересует ли господина Полякова позиция Ростеха как акционера «Сибсельмаша», позиция 75% кредиторов «Сибсельмаша», если нет, то тогда чьими интересами он руководствуется при осуществлении процедуры банкротства «Сибсельмаша». Представители пресс-службы также уточнили, что было принято решение о проведении оценки рыночной стоимости имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш» по состоянию на текущий момент и отстранению Александра Полякова от обязанностей конкурсного управляющего ОАО «НПО «Сибсельмаш».

По мнению конкурсного управляющего, обвинения кредиторов в его адрес о продаже имущества предприятия по заниженным ценам не обоснованы. «Имущество ОАО «НПО „Сибсельмаш“» продается на открытых торгах, в том числе на электронных торговых площадках, по начальным ценам, утвержденным Арбитражным судом на основании отчетов об оценке, которые приняты всеми кредиторами», — отмечает Поляков. — При этом с августа 2017 года кредитор ООО «ТД „НПО Сибсельмаш“», контролируемый «РТ-проектные технологии» неоднократно выносит на собрание кредиторов вопросы о приостановлении торгов, обжалует все принятые судебные акты, требует проведения повторной оценки имущества», — добавляет он.

В «РТ-проектные технологии» отметили, что в ходе совместной работы ООО ТД «НПО «Сибсельмаш» и ИФНС, в апелляционном и кассационном судебном порядке были обжалованы три определения арбитражного суда Новосибирской области. Вышестоящие судебные инстанции отменили порядок продажи имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш» по заведомо заниженным ценам. На основании этого были отменены электронные торги проводимые конкурсным управляющим Поляковым.

Напомним, еще в октябре заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка заявлял на пресс-конференции, что имущество предприятия планируется реализовать в течение трех месяцев. Однако, согласно единому реестру сведений о банкротстве, последние намеченные сделки не состоялись.

В настоящее время Александр Поляков предлагает осуществить продажу имущества двумя частями, что, по его мнению, сохранит промышленную деятельность на площадке.

В первом лоте планируется объединить социально значимые, энергетические объекты, которые должны быть проданы покупателю, готовому взять на себя обязательства должника по договорам поставки ресурсов. Во втором – остальное имущество предприятия. «Это позволяет продать имущество одному

стратегическому инвестору, который создаст на данной территории индустриальный парк», — поясняет конкурсный управляющий.

Сибсельмаш вспомнит молодость

Пример расположенного рядом с территорией Сибсельмаша индустриального парка «Новосиб» весьма удачен и свидетельствует о востребованности данной территории. «Мы в этом году на своей площадке произвели продукции на 9 млрд, — рассказывает генеральный директор управляющей компании Индустриального парка «Новосиб» Александр Осадчий. – В настоящее время здесь около 3,2 тыс. работников, есть потенциал дальнейшего роста. В течение трех лет мы показываем ежегодный рост объемов производства порядка 20%. Арендаторы уже вынуждены покупать площади на «ЛУЧе» и «Сибсельмаше», — продолжил он. По мнению Осадчего, Сибсельмаш несложно «трансформировать» в парк.

«Поскольку мы расположены рядом, то заинтересованы, чтобы и наши соседи были на подъеме. Это, например, позволит делать совместные вложения в инфраструктуру. Сегодня у нас есть площадка для расширения, но через три-четыре года резидентам «Новосиба» некуда будет развиваться. Например, производитель жаток и другой сельхозтехники «Унисибмаш» сейчас активно покупает дополнительные площади, завод приобрел уже порядка 40 тыс.кв. метров, в том числе, на территории завода «ЛУЧ»», — делится он. Асадчий отмечет, что за восемь лет численность сотрудников «Унисельмаша» увеличилась с 20 до 400 человек.

В Ассоциации «НовосибирскАгроМаш» полагают, что ООО «Унисибмаш» может стать якорным резидентом индустриального парка, созданного на промышленной площадке ОАО НПО «Сибсельмаш». «Я считаю, что идея создания на площадке «Сибсельмаша» кластера машиностроения одна из самых проработанных, к тому же она поддержана предприятиями, — говорит исполнительный директор ассоциации «НовосибирскАгроМаш» Сергей Скулкин. — Все сельхозмашиностроение региона вышло отсюда. Сейчас в НСО, согласно оценке Ассоциации, которую мы провели совместно с региональным минсельхозом и минпромторгом, таких предприятий 12. Все они разбросаны по территории области. Собрать на одной площадке основные предприятия сельхозмашиностроения было бы логично. Формат кластера позволяет привлекать финансовую поддержку и государства, и региональных властей», — уверен он. По мнению Скулкина, главным для реализации проекта является тот факт, что на ОАО НПО «Сибсельмаш» сохранилась хорошая база, здесь работает крупное предприятие ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника». Кроме того, на территории соседнего индустриального парка «Новосиб» находится преуспевающий завод – «Унисибмаш». «Он задыхается от отсутствия площадей. У предприятия, например, нет отгрузочной площадки, — приводит аргументы Сергей Скулкин. — В период между сезонами предприятие выпускает разную технику, ему нужны и складские помещения. В настоящее время у него не хватает корпусов, чтобы нарастить объемы. Ассоциация направила предложения в правительство области, обратились к кредиторам с предложением рассмотреть возможность создания на части территории, которая примыкает к «Унисельмашу» кластера сельхозмашиностроения», — резюмирует собеседник «КС».

Согласно замыслу организаторов, кластер объединит такие компании, как ОАО «Сибэлектротерм», ООО «СМК», ОАО «Сибагротехнопарк», ООО НПФ «Агромаш», ООО «Унисибмаш», ООО ЦТЗ «Аэросоюз» и ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника», ООО «Спецоборудование-2» и ряд других.

В результате реализации проекта планируется вернуть на территорию «Сибсельмаша» утраченные компетенции по производству сельхозтехники. Эксперты полагают, что продукция сельхозмашиностроения, выпускаемая в НСО, будет востребована. «Сегодня значительные дотации получают сельхозтоваропроизводители, если они приобретают технику, произведенную в регионе. Величина дотаций достигает 50% на некоторые виды. Соответственно, заводы фиксируют заметный рост продаж», — оценил перспективы кластера один из участников рынка.

Отметим, что за последние несколько лет анонсировались самые разные стратегии развития данной территории. Территорией активно интересовался такой крупный инвестор как «Салаватстекло». Компания планировала построить в регионе завод по производству листового стекла за 10 млрд рублей. Однако, по данным «КС», зайти на площадку инвестор не смог в связи с возможным строительством жилого комплекса на этой территории.

«Индустриальный парк – сегодня очень перспективная форма организация производственной площадки, — считает генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский. — Во-первых, на этой территории уже расположено одно предприятие данной специализации – ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», которое делает и машины, и механизмы. Поэтому понимание рынка есть, да и востребованность, конечно, высокая с учетом импортозамещения. Понятно, что в других регионах уже есть предприятия, которые обеспечивают эту отрасль, так что с ними придется конкурировать. Но если есть команда, которая готова это организовать, то проект, безусловно, может стать успешным. Если говорить о создании индустриального парка, то здесь можно не ограничиваться одной отраслью. В целом, я уверен, что еще один индустриальный парк будет востребован», — резюмирует он.

Однако, ряд опрошенных «КС» участников рынка относятся к созданию кластера сельхозмашиностроения с долей скепсиса. «Кредиторы не могут прийти к единому знаменателю, среди них есть и крупные федеральные структуры, что увеличивает временной период решения вопросов. Потому сложно прогнозировать, когда может произойти выход ОАО НПО «Сибсельмаш» из банкротства. Споры вокруг промплощадки только разгораются», — подвел итог собеседник «КС».

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