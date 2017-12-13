Политологи оценили влияние Андрея Травникова

В рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленным Агентством политических и экономических коммуникаций, врио губернатора Новосибирской области заметно укрепил свои позиции.

Признанный в октябре самым невлиятельным среди назначенных осенью глав регионов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников спустя два месяца своей работы поднялся в рейтинге влиятельности глав. Если в октябре Агентство политических и экономических коммуникаций поставило нового главу региона на 76 место, то за ноябрь Травников смог подняться до 61-го, благодаря вниманию к «важным важным для региона вопросам ЖКХ и «мусорной» концессии».

Среди сибирских руководителей это наиболее заметная положительная динамика за прошедший месяц. Сейчас Андрей Травников вместе с главами Бурятии (53 место), Хакасии (78 место), Тувы (82 место), Забайкальского края (85 место) и Республики Алтай (83 место) находится в группе со «средним влиянием» (51-85 места). В эту же группу попал губернатор Иркутской области Сергей Левченко (77 место) и губернатор Алтайского края Александр Карлин (79 место).

Сильное влияние среди недавно назначенных губернаторов имеет глава Красноярского края Александр Усс, который переместился с 25-го на 24-е место. На это, по мнению политологов, повлияли постепенные кадровые решения в региональном правительстве, в том числе замена постоянного представителя при правительстве РФ и назначение нового вице-губернатора, курирующего информационный блок.

Влияние врио губернатора Омской области Александра Буркова укрепило избрание мэром региональной столицы Оксаны Фадиной. За месяц он смог переместиться с 41-й на 38-ю позицию.

Впрочем, помимо укрепления позиций, политологи отметили и ослабление влияния глав. Так, продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля в Кемеровской области ведут к ослаблению влияния главы региона Амана Тулеева (с 23-го на 26-е место). С 24-го на 27-е место в рейтинге упал вновь избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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