На сайте арбитражного суда Новосибирской области 12 декабря опубликован иск, согласно которому мэрия Новосибирска требует банкротства строительной компании, дольщица которой подожгла себя в приемной партии «Единая Россия».

Согласно материалам арбитражного суда Новосибирской области ООО «Новосибирская строительная компания» (ООО «НСК») задолжала мэрии Новосибирска порядка 10,5 млн руб. Городская администрация требует компанию обанкротить.

По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Новосибирская строительная компания» является Андрей Чернецов, ему же принадлежит 70% акций организации, 30% – его компаньону Валерию Наливкину. Также Андрей Чернецов является генеральным директором ООО «Трэвэлерс кофе».

Напомним, что в 2012 году дольщица ООО «НСК» совершила суицид в приемной «Единой России». Бывший инвестор компании пыталась получить компенсацию за пользование ее денежными средствами. Она отказалась от полученной квартиры из-за неудовлетворительного качества строительных работ.

За время работы на строительном рынке Новосибирска с 2003 года ООО «НСК» построило 8 домов.

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