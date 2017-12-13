Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Новосибирске достиг 40,4 млрд рублей

Руководители филиала «Новосибирский» Альфа-Банка встретились с журналистами и подвели предварительные итоги работы банка в уходящем году, поделились планами на 2018 год, а также высказали свое мнение о ситуации на рынке банковских услуг региона.

Текущий год стал для Альфа-Банка временем новых возможностей. На фоне восстановления российской экономики и благодаря слаженной и высокоэффективной работе филиалу удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить кредитование, улучшив при этом качество активов.

Совокупный кредитный портфель банка в Новосибирской области составил 40,4 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 40 млрд рублей. В Новосибирске обслуживается 188 166 тыс. активных клиентов (+12% к началу года) и 13 тыс. компаний (+28,7% к началу года).

Кредитный портфель среднего регионального и крупного бизнеса в Новосибирске на 1 декабря 2017 составил более 32 млрд рублей. Остатки на счетах клиентов превысили 3,7 млрд рублей.

Количество клиентов Альфа-Банка в сегменте среднего регионального корпоративного бизнеса (с выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд рублей в год) составляет 1870 клиентов, что превысило показатели 2016 года в 1,8 раза. Чистый комиссионный доход в этом сегменте составил 180 млн рублей, доля комиссионных доходов в операционной прибыли существенно увеличилась, превысив 56%. Данный рост обусловлен тем, что сегодня все больше компаний выбирают Альфа-Банк в качестве основного банка для своих ежедневных финансовых операций.

«Наши продукты универсальны — ими с одинаковой пользой и удобством может пользоваться как крупный отраслевой бизнес, так и региональные предприятия, как правило, относящиеся к среднему бизнесу, — подчеркнул директор РЦ «Сибирский» Андрей Фишер. — Сейчас Альфа-Банк переносит существующую практику работы с крупным бизнесом на взаимодействие со средним региональным бизнесом. Причем, небольшим юридическим лицам уделяется повышенное внимание».

В этом году Региональный центр завершил процесс внедрения новой модели взаимодействия со средним и региональным бизнесом, которая способствует выстраиванию эффективных коммуникаций на всех уровнях компании-клиента. Для этого в банке выделены не только клиентские менеджеры, но и менеджеры развития, менеджеры счета и кредитные аналитики. Данная модель максимально комфортного выстраивает коммуникацию и взаимодействие с компании. Также Региональный центр обслуживает и зарплатных клиентов. На текущий момент более 3 тыс. новосибирских компаний имеют зарплатный проект в Альфа-Банке, более 70 тыс. человек в Новосибирской области получают заработную плату на карты банка.

Розничный бизнес банка в Новосибирской области по итогам 11 месяцев 2017 года показал чистую прибыль в размере 1,3 млрд рублей. Кредитный портфель розничного бизнеса на 1 декабря 2017 года составил 7,8 млрд рублей. По общей сумме средств, которые физические лица держат на счетах банка в Новосибирской области, Альфа-Банк удерживает третье место в регионе. Этот показатель достиг отметки в 14,4 млрд рублей.

Особое внимание в розничном бизнесе уделяется премиальным клиентам, в этом году были разработан «семейный» счет, предложение по покупке инвестиционных продуктов через смартфон мобильного приложения «Альфа Мобайл», появились выездные персональные менеджеры. На 1 декабря в данном сегменте продано инвестиционных продуктов на сумму более 560 млн рублей и оформлено кредитов наличными на общую сумму 724 млн рублей.

«Каждый день мы стараемся предложить нашим клиентам лучшее, что существует в сфере банковского ритейла. Для этого постоянно совершенствуем наши продукты и услуги. Только с начала этого года Альфа-Банк внедрил несколько новинок для наших клиентов, например, карту Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Благодаря этой карте клиент, оплачивая повседневные покупки, набирает баллы и может их обменивать на билеты чемпионата. Также с 1 декабря 2017 Альфа-Банк предлагает клиентам открыть накопительный счет «Новогодний джекпот» от 500 тыс. рублей и получить до 7% годовых», — подчеркнула директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина.

Важным направлением развития банка в регионе является предоставление банковских услуг компаниям малого бизнеса (предпринимателям с годовым оборотом до 350 млн рублей). В данном сегменте операционная прибыль выросла за 11 месяцев 2017 года на 45% и составила почти 617 млн рублей. На начало декабря 2017 года уже более 12 тыс. малых компаний стали клиентами Альфа-Банка. Остатки на счетах до востребования предпринимателей на 1 декабря 2017 года составили 3,4 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке банковских услуг Новосибирска для малого бизнеса составляет 11,8%.

«Мы высоко оцениваем итоги прошедшего года. Хороший результат был достигнут за счет выстраивания долгосрочных отношений с клиентами. Мы нашли свой путь: стать партнером для малого бизнеса, помогать им развивать бизнес. Основными задачами на ближайший период является наращивание доли рынка, кредитование малого бизнеса, включая банковские гарантии и овердрафт, развитие нефинансовых сервисов и проектов, направленных на увеличение лояльности обслуживающийся в Альфа-Банке предпринимателей», — отметил директор по массовому бизнесу филиала «Новосибирский» Максим Куракулов.

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