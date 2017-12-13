Общий прирост розничной сети «Обуви России» за год составит более 80 магазинов

Группа компаний «Обувь России», в состав которой входит 533 магазина в более чем 140 городах России и две производственные площадки, подвела итоги по развитию розничной сети в октябре-ноябре 2017 года.

Прирост розничной сети за два месяца 2017 года составил 12 новых собственных магазинов. «Обувь России» запускала новые торговые точки в регионах присутствия сети. В декабре компания намерена открыть еще шесть магазинов, преимущественно под брендом Westfalika. Таким образом, к концу года, согласно планам компании, розничная сеть «Обуви России» будет насчитывать 537 магазинов, из них 424 — собственные торговые точки. Общий прирост розничной сети за год составит более 80 магазинов.

«Компания последовательно реализует программу развития, объявленную в рамках IPO. Мы намерены и дальше поддерживать столь высокие темпы по росту сети. Наши ключевые задачи — развивать розницу, открывать новые магазины, при этом демонстрировать высокие финансовые показатели. Мы будем дальше укреплять наше лидерство в среднеценовом сегменте и повышать качество обслуживания наших покупателей», — комментирует Антон Титов, директор ГК «Обувь России».

Российский обувной рынок слабо консолидирован: по данным Discovery Research Group, на конец 1-го полугодия 2017 года доля ТОП-10 игроков российского обувного рынка составляла всего 14,19% в стоимостном выражении. Кроме того, в кризис ряд мелких, локальных обувных сетей ушли с рынка. Поэтому сейчас благоприятное время для расширения бизнеса, наращивания доли в регионах присутствия и выхода в новые города.

Показатель 30.09.2017 30.11.2017 31.12.207 (план) Кол-во магазинов 519 531 537 DOS 406 418 424 Франшиза 113 113 113 Торговая площадь DOS (тыс. кв.м.) 38,9 40,5 41,1

«Обувь России» — федеральная обувная компания, один из двух крупнейших обувных ритейлеров России по числу магазинов (по данным Discovery Research Group). «Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление группы — производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. Компания управляет 533 магазинами (113 работают по франшизе) под брендами Westfalika (монобрендовый магазин классической обуви), «Пешеход» (мультибрендовый обувной супермаркет), Rossita (магазин для всей семьи), Emilia Estra и Lisette (салоны модной обуви), а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-tep, All.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.

В 2017 году RAEX (Эксперт РА) присвоил группе кредитный рейтинг на уровне ruBBB, прогноз «стабильный». В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже (тикер OBUV), эмитентом является ПАО «ОР», став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке.

В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2016 году выручка составила 9,97 млрд рублей, чистая прибыль — 1,18 млрд рублей, EBITDA — 2,54 млрд рублей.

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