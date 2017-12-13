Бывшая сотрудница мэрии Бердска пойдет под суд

В Бердский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления финансов и налоговой политики администрации города. Чиновницу обвиняют в халатности, из-за которого бердский бюджет не досчитался более 6 млн рублей.

Прокурор направил в суд уголовное дело о халатности начфина бердской мэрии Ирины Вагнер. Чиновница имела в своем распоряжении ключи электронной подписи, с помощью которых совершаются финансовые операции в отношении средств муниципалитета. Нарушила же Вагнер закон, когда незаконно передала эти ключи своей подчиненной, перекладывая на нее свои обязанности. Той самой подчиненной явилась Яна Ведяшкина, осужденная в мае этого года за хищение более 6 млн рублей на 3 года 9 месяцев лишения свободы. В сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области подчеркивается, что Вагнер и Ведяшкина находились в дружеских отношениях, вследствие чего чиновница не контролировала использование ключей своей подчиненной.

«Преступная халатность обвиняемой повлекла хищение Ведяшкиной из бюджета муниципального образования г. Бердска денежных средств в размере 6,3 млн рублей, что является крупным ущербом, нарушение прав и законных интересов муниципального образования в виде дискредитации органа и всех его сотрудников», — говорится в сообщении.

За время следствия бывший начальник управления не признала себя виновной. По статье, которую вменяют Вагнер, ей может грозить арест на срок до трех месяцев.

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