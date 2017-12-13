12 декабря в выставочном зале Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств состоялось обсуждение проекта размещения на Михайловской набережной колеса обозрения и общественной уборной. Горожан пригласили принять участие в обсуждении эскизных проектов с проектировщиками, экологами и представителями департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Обсуждение получилось поистине бурным – жители города проявили высокую активность в дискуссии с архитекторами. Подробнее – в материале «КС»

Еще совсем недавно завершился первый этап благоустройства Михайловской набережной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Все работы были проведены на уровне и завершены в срок. Однако, останавливаться на достигнутом городская администрация не собирается. На общественное обсуждение были вынесены проекты одноэтажного здания с колесом обозрения и общественного туалета.

Главный инженер проекта, руководитель архитектурного бюро ООО «Просиб» Вадим Насалевич презентуя эскизный проект, подчеркнул высокую важность Михайловской набережной для Новосибирска с туристической и общественной точек зрения. Более того, он считает Михайловскую набережную визитной карточкой Новосибирска. «В связи с этим, колесо обозрения было решено расположить на возвышении, на одноэтажном здании кафе. Это не только позволит нам увеличить его размер, но и создаст дополнительное помещение. Это будет самое высокое колесо обозрения за Уралом», – заявил Вадим Насалевич. Главный архитектор конструкторского бюро «Стрелка» Ежи Станкевич заявил, что набережная без так называемых объектов притяжения, к которым относится, как раз колесо обозрения, никому не нужна, поэтому проект заслуживает внимания и одобрения.

Колесо обозрения, вместе с прилегающим зданием кафе составят порядка 1400 квадратных метров. Вадим Насалевич особенно подчеркнул, что здание и колесо должны восприниматься, как единый архитектурный объект. Тем не менее, нельзя не сказать, что кафе-терраса и колесо обозрения, по словам Вадима Насалевича никак между собой не связаны. Установить объект планируется на съезде с улицы Большевистская. Ежи Станкевич, однако, считает, что дизайн здания прилегающего к колесу обозрения должен быть изменен. «Наша рекомендация – переосмыслить фасад, чтобы он не выглядел доминирующим над колесом», – указал Ежи Станкевич.

Что касается общественного туалета, одноэтажное здание будет располагаться в самом конце набережной зоны. Его площадь составит 151 квадратный метр. Предусмотрена комната матери и ребенка, а также кабины для маломобильных граждан. «С функциональной точки зрения расположение общественного туалета в отдалении от основной части набережной полностью оправдано», – объяснил Вадим Насалевич.

Презентация проекта вызвала широкое обсуждение среди собравшихся. Главный вопросы вызвал стиль, в котором выполнены объекты. Присутствующие посчитали его чересчур притягивающим внимание. «По какой причине на территории набережной появляется объект, выполненный в таком архитектурном ключе? Рядом город, мосты и река, которые совершенно точно не способствуют комфортному вхождению такого объекта в обстановку набережной», – заметил архитектор Павел Носырев. Ежи Стасевич в свою очередь отметил, что стилистически набережная должна быть выдержана в одном формате, чему препятствует такой стиль объектов. С ними согласилось большинство присутствующих. «Это просто стилистическая каша, которая могла бы иметь смысл, будь в проекте хоть капля иронии. Это был бы постмодернизм», – заметила инженер Александра Наумова. В ответ Вадим Насалевич и представители мэрии ответили, что помещение является не просто подставкой, а полноценным функциональным сооружением, а значит, имеет право притягивать внимание.

Что касается общественного туалета, участники обсуждения посчитали, что колонны, и цветовая гамма сооружения заслуживают критики. «Нужно что-то делать с колоннами, с облицовкой. Нужно что-то менять с этой точки зрения. Нужен какой-то альтернативный вариант», – заявил Павел Носырев.

Студентку Евгению Терешкову возмутило отсутствие на плане парковки. А архитектора Василия Иванчука поразили не проработанные внешние лестницы, они не оснащены пандусами для инвалидов. «Эти элементы предусмотрены проектом. Просто они не отображены на эскизах», – возразил Вадим Насалевич.

Также Павел Носырев заметил, что колесо обозрения относится к набережной. Следовательно, вход должен быть сделан именно со стороны набережной, чего нет на эскизах.

Кроме того, возникла дискуссия о том, какого цвета должны быть основные элементы колеса обозрения. По изначальной задумке проектировщиков присутствовал медный цвет, который впоследствии был заменен на белый. Мнения участников обсуждения разделились. «Я был сегодня на набережной. Белый цвет колеса обозрения, которое сейчас там стоит, совершенно точно не подходит этому общественному пространству» – заметил Ежи Станкевич. В ответ ему заметили, что ценность белой окраски в том, что ночью лучше видно подсветку, и колесо в целом будет выделяться именно в таком цвете.

Архитектор Сергей Базоткин и вовсе высказал идею о том, что весь проект неудачный: «А надо ли оно вообще? Есть ряд альтернативных решений, которые были бы более уместны здесь. Бассейн, скалодром, да что угодно. А если даже и колесо, то точно не так. Его надо разместить ближе к берегу и реализовать совершенно в другом стиле».

По словам организаторов мероприятия, все вопросы, предложения и возражения будут записаны, приняты к сведенью и реализованы, если это возможно. Заместитель начальника департамента Дара Разживина заверила всех, что рассматриваемый инвестиционный проект будет реализован на конкурсной основе. По ее словам, конкурс обязательно будет проведен в ближайшее время. «Очень приятно было присутствовать на мероприятии. Заинтересованность горожан очевидна, им не все равно как будет выглядеть наша набережная. Мы обязательно учтем все их требования», –сказал в финале дискуссии Вадим Насалевич.

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