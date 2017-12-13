S7 обвинила российских нефтяников в сговоре

Авиакомпания S7 направила в ФАС России жалобу, чтобы привлечь службу к проблеме высоких цен на авиакеросин, стало известно в кулуарах конференции «Космос как бизнес».

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева подозревает российских нефтяников «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл» в сговоре, назвав сегодняшние цены на топливо «запредельными». По словам Филевой, цены на авиакеросин в России уже выше биржи.

«Я считаю, что это сговор, потому что цены просто запредельные. Понятно, почему — они стали меньше поставлять за рубеж, у них упали доходы и они хотят все равно иметь те же самые доходы и «отбиться» на нас», — цитирует ТАСС Филеву.

Как пишут «Ведомости», с июня по октябрь в среднем по России керосин подорожал на 6%, но тем временем в аэропортах Москвы цены повысились на 15%.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что ФАС России потребовала нефтяные корпорации обосновать цены на керосин. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что после проверок ситуация изменилась, и цена на топливо стала снижаться. Он также подчеркнул, что стоимость авиакеросина не является определяющей для динамики цен на билеты. Жалоба от авиакомпании службой была получена 1 декабря, и нефтяные компании вновь до 15 декабря должны предоставить в ФАС информацию, обосновывающую рост цен.

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