Аналитики федерального агентства TelecomDaily назвали Новосибирск городом с устойчивым приемом. Это означает, что уровень покрытия сотовых сетей стабильно высок и в центре города, и в спальных районах, а качество приема позволяет комфортно пользоваться голосовой связью и, при наличии 3G (а лучше 4G), мобильным интернетом — вплоть до просмотра онлайн-видео.

Никто из сотовой четверки операторов во время тестов не демонстрировал явного отставания ни по одному из параметров в сетях 3 поколения, и только МТС немного отстал в 4G. Тем не менее, результаты «МегаФона» и «Билайна» эксперты признали оптимальными с точки зрения сбалансированности услуги для абонентов. «МегаФон» показывает высокие скорости, а «Билайн» обеспечивает оптимальное предоставление и высоких скоростей и стабильность сервиса. Другие операторы пока догоняют лидеров.

Напомним, что ИАА TelecomDaily в августе-декабре 2017 года провело тесты более чем в 30 областных центрах России в рамках спецпроекта «Качество связи». Все результаты уже опубликованы по ссылке. В конце прошлой недели состоялось итоговое мероприятие в столице России с участием топ менеджеров сотовых операторов. В общероссийском рейтинге Новосибирск по прежнему уверенно размещается в самом начале первой десятки, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Что касается работы каждого из операторов («МегаФон», Tele2, «Билайн», МТС), то «МегаФон» показал максимальные скорости в 4G сетях, а в сетях третьего поколения сразу три оператора имеют практически одинаковые показатели. «Билайн», предоставляя достаточные для серфинга скорости в обеих технологиях, продемонстрировал еще и наилучшие характеристики предоставления сервиса, что по мнению 70% респондентов, которые опрашивались в федеральном исследовании, является наиболее важным аспектом. Ведь с каждым днем объемы трафика скачиваемого абонентами растут и если еще год назад средний калининградец в месяц потреблял порядка 3 Гбайт, то уже сейчас эти цифры в 2 раза выше и происходит это за счет активного развития сетей операторами связи региона.

С полным текстом по результатам исследования можно ознакомиться по ссылке.

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