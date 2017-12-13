Несмотря на то, что мэрия Новосибирска взяла курс на наведение порядка с размещением наружной рекламы, сами представители бизнеса пока продолжают жаловаться на чрезмерно долгие сроки согласования вывесок и непрозрачность этой процедуры. Редакция «КС» выступила модератором дискуссии между представителями сибирского бизнеса и мэрией Новосибирска. В рамках публичного интервью на прошедшей в конце октября конференции «Груша» начальник комитета по рекламе мэрии Новосибирска ДМИТРИЙ ЛОБЫНЯ ответил на вопросы делового сообщества и корреспондента «КС».

— Дмитрий Сергеевич, вы возглавили комитет по рекламе в мае текущего года. Что удалось решить с этого момента? И что предстоит сделать?

— Откровенно говоря, пока речь идет об усложнении. Мы разрабатываем архитектурно-художественный регламент, в котором будет описано, какие должны быть вывески, где их можно будет размещать, каким образом размещать буквы и рекламные поля. Главная проблема, с которой сталкиваются предприниматели, — это то, что сначала делается вывеска, монтируется, и только потом появляется понимание, что ее надо согласовывать, ходить по инстанциям. Приходится уже решать проблему постфактум. И в этом случае не всегда есть законное решение вопроса. Поэтому несогласованные вывески приходится все-таки демонтировать.

Если говорить про уже реализованные изменения, то могу выделить запрет перетяжек. В октябре текущего года решение было утверждено Советом депутатов Новосибирска. В любом случае перетяжки дожили бы максимум до 2020 года, потому что вступил в силу ГОСТ, регламентирующий запрет размещать над проезжей частью любые рекламные конструкции, в том числе на переходах, путепроводах и т. д.

Пока больше никаких изменений в правила мы не вносили. Они нас ждут в ближайшее время, скорее всего, на февральской сессии горсовета.

— На текущий момент невооруженным глазом заметно, что в Новосибирске вывески различных организаций (от малого бизнеса до компаний уровня «СИБЭКО») закрыты тряпками, потому что они проходят процедуру согласования. Многие предприниматели обосновывают это тем, что сама процедура настолько долгая. Они поясняют, что хотели бы заранее все согласовать, но из-за того, что процедура занимает много месяцев, им приходится предпринимать такие меры для того, чтобы их вывеску не срезали. Какие меры, по вашему мнению, могут способствовать разрешению этой ситуации?

— Как я уже сказал, все вывески, которые вы видите замотанными, — это та самая ситуация, когда компании сначала разместили их, а потом спохватились о том, что им нужно было получить разрешение. У нас есть установленный законом срок разрешения подачи полного пакета документов. В среднем сейчас комитет выдает разрешение в течение 15–20 календарных дней, и только после получения разрешения можно размещать вывеску. Я не считаю, что это очень большой срок.

Основное, с чем сталкиваются «нарушители», — это уверенность в том, что можно разместить вывеску на собственном магазине, особенно если он расположен в квартирном жилом доме. По закону требуется согласие двух третей собственников общего домового имущества, к которым относятся фасады. Если у вас жилой дом, вы обязательно столкнетесь с тем, что потребуется будет протокол согласия собственников. Возможно, этот протокол уже есть у управляющей компании, которая очень часто забирает себе эти полномочия. Также существует норма права, гласящая, что вывеска на жилых домах может располагаться только не выше перекрытия между первым и вторым этажами. Ни на уровне балкона, ни под окнами вторых этажей. Это две основные проблемы, на которые я бы советовал обращать внимание заранее.

— Со стороны бизнеса часто можно услышать, что вывески часто срезаются не днем, — в присутствии владельца, а ночью. Действительно ли существует такая практика? Есть ли какие-то механизмы, чтобы все сделать более прозрачным с точки зрения демонтажа нелегальных вывесок?

— Моя задача — научить бизнес не тому, как нарушать закон, а тому, как его соблюдать. Часто присутствует недопонимание со стороны предпринимателей, когда они получают предписание со стороны комитета и думают, что за ними будут бегать и уговаривать. На самом деле нет. Мы основываемся на федеральном законе осуществления муниципального контроля без участия предпринимателей. Если на руках есть соответствующее предписание, никого спрашивать нам не надо. Если к сроку все не исполнено, то выезжает монтажная группа, и вывеску откручивают. Связано это с тем, что очень часто так или иначе мы сталкиваемся с противодействием со стороны заинтересованных лиц. Поэтому удобнее работать по ночам, когда и пробок меньше, и несогласных меньше.

Таким образом, утром, придя на работу, можно и не найти свою вывеску. Но она будет находиться на «штрафстоянке» — складе временного хранения три месяца. Ее можно получить обратно, оплатив услуги по демонтажу.

— А с чем связано то, что монтаж вывески обходится в сумму порядка 2 тысяч рублей, а услуги демонтажа оцениваются в сумму 18 тысяч рублей, да еще и выставляются от имени частной компании, а не комитета? Мы в компании Fit Service столкнулись с этим на собственном примере. Причем в администрации нам несколько раз намекали, что мы обязаны оплатить счет. Как это соотносится с законодательством?

— В вашем случае происходит небольшая подмена понятий, потому что счет за демонтаж выставляется не от частной компании, а от городского центра наружной рекламы. Он в свою очередь заключает на основе конкурса договор или контракт на демонтаж определенных квадратных метров с подрядчиком, и это может быть действительно частная компания. Но возмещение демонтажа вы платите мэрии Новосибирска, полностью муниципальной службе.

— Принимаете ли вы во внимание опыт других городов России? К примеру, есть экспериментальное, довольно удачное постановление в Москве. Там был за основу принят документ, в котором четко описано, какая должна быть вывеска и какие требования к ней предъявляются. Вы все делаете согласно этому документу, размещаете вывеску, и ничего не обязаны ни с кем согласовывать или кому-либо что-то отправлять. Тем самым процедура становится гораздо проще. Планируется ли в Новосибирске следовать примеру Москвы в этом отношении?

— Как я до этого говорил, мы разрабатываем архитектурно-художественный регламент, согласно которому предприниматель может делать вывеску в соответствии со стандартами, разработанными в Новосибирске, и не опасаться, что его будут после этого демонтировать. Но идти путем Москвы у нас нет возможности. У Новосибирска бюджет не 1 трлн рублей, поэтому согласование все-таки придется получать. Но, как я уже сказал, на сегодня средний срок выдачи документов составляет порядка трех недель.

— Также волнует тема больших баннеров, которые размещены на фасадах нежилых помещений. У нас был баннер 9х12 метров, и во всех органах, участвующих в согласовании, ссылались на некие никому не известные рекомендации мэра Новосибирска по поводу размещения рекламы. Но при этом, к примеру, на Красном проспекте, 17 висят огромные «полотнища» или, например, гигантская реклама универмага LUKSE напротив. Как все это соотносится между собой? И где найти упомянутое положение мэра?

— Положения мэра нет. Но соответствующий сигнал был дан, когда проходило аппаратное совещание Минстроя России, в котором рекомендовалось избавить город от рекламного шума. После этого мы попали в программу «Комфортная городская среда». В архитектурно-художественном регламенте закреплено такое положение, как запрет больших баннерных конструкций на фасадах как минимум улиц высших и первых категорий, то есть это основные городские магистрали. Если вы говорите про Красный проспект, 17, то, во-первых, на нем уже не висят никакие баннеры. Да, напротив размещен баннер LUKSE, но по мере окончания срока действия текущих разрешений новые уже не выдаются. И непосредственно по Красному проспекту, 17 ко мне обращались люди, в итоге дойдя до мэра с этим вопросом (о размещении баннеров на этом здании). Однако в итоге на этом объекте так баннера и не появилось. Когда это будет принято законодательно, думаю, что вопрос будет снят. Поэтому все баннеры будут сняты. И упомянутый вами баннер LUKSE тоже. Но важно понимать, что закон не имеет обратной силы, соответственно, мы ждем окончания сроков ранее выданных разрешений. Это может быть пятилетний срок, поэтому мгновенно это не произойдет. Но Новосибирск существенно почистится в ближайшие два-три года.

— Есть ли шанс, что на комиссии по наружной рекламе будет согласован баннер, если его не согласовал художник города? И отдельно хотелось бы понять, чем отличается размещение лайтбокса и баннера на высоте между вторым и третьим этажами?

— Здесь речь о комиссии по наружной рекламе. Она состоит из депутата городского Совета, меня как председателя комитета по рекламе и начальника департамента. Решение комиссии носит все-таки рекомендательный характер, но обычно главный художник прислушивается к ним. На обсуждение в рамках комиссии выносятся все рекламные конструкции, которые превышают 18 кв. м. Поскольку есть общая концепция украшения города и приведения его в порядок, пусть еще без нормативной базы, существуют рекомендации переходить на более дорогие конструкции в виде объемных букв и лайтбоксов. Если вы планируете свой бизнес вести долго и внести свой вклад в архитектурно-художественный облик нашего города, то вероятно, стоит к этому прислушаться. Что касается вашего вопроса относительно размещения на высоте между вторым и третьим этажами, то это не носит принципиальный характер. Хотя главный архитектор Центрального района Новосибирска Людмила Анатольевна Кунцурцева категорически против фасадов административных зданий, которые изначально не были предназначены для того, чтобы размещать рекламные конструкции выше второго этажа. У меня мнение другое — необходимо делать паспорт фасадов, на которых будут рекламные места. Под паспортом фасада имеется в виду согласованная концепция с художником и архитектором, в соответствии с которой в определенных местах могут быть размещены рекламные конструкции. Поскольку речь идет не о жилом доме, то запрета на размещение между вторым и третьим этажами как такового нигде нет.

— Хотелось бы задать вопрос про временные конструкции, на которых запрещено размещение рекламы до внесения в схему. Наши павильоны затянуты временными вывесками с названиями, и больше мы ничего не можем сделать, хотя проект включает дорогие вывески. Мы ждем по 9–10 месяцев, прежде чем сможем их повесить. Планируется решить эту проблему?

— У нас есть часть 23 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», которая гласит, что размещение на киосках, витринах и торговых зонтах рекламы не регулируется, за исключением конструкций, используемых непосредственно как рекламные. Действительно существует проблема со схемой отдельно стоящих конструкций. Ранее ее принимали практически раз в год. Сейчас я хочу переформатировать процесс, чтобы делать это дважды в год, то есть в 2 раза чаще. Параллельно стоящим рекламным конструкциям законом допускается срок размещения до 10 лет. Поэтому, помучившись раз в полгода, как это делают рекламные агентства, следующие 10 лет можно стоять и пользоваться своими конструкциями на постоянной основе. Кроме того, мой коллега, начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин также формирует схему расположения, но уже стационарных торговых объектов, в соответствии с которыми вы потом устанавливаете торговые павильоны. Если вы знаете, где они будут стоять, то процесс внесения в схему можно запустить параллельно, тем самым сократив общие сроки. Если вам совсем не повезло, процесс будет идти полгода. Если повезло, но не очень, то 3–4 месяца.

— Дмитрий, ранее вы упоминали, что до прихода на госслужбу работали в сфере автомобильного бизнеса. Размещали ли вы вывески на своем предыдущем месте работы? И если да, то каков был ваш опыт в этом отношении?

— Да, я размещал вывеску. Это было примерно в 2013 году. Мы сделали красивые объемные буквы. Примерно через 5–6 месяцев к нам пришел комитет рекламы мэрии Новосибирска. Когда я понял, что требуется согласование со стороны жителей многоквартирного жилого дома, я был очень озадачен, потому что в доме было 400 квартир. Но пока мы думали, как это размещать, и писали гарантийные письма, мы попали в сложную финансовую ситуацию, и нам не пришлось согласовывать эти буквы дальше, спустя пару месяцев мы самостоятельно открутили вывеску. Но в другом моем автосалоне я согласовывал баннеры, размещенные на заборе. На тот момент еще не существовало обязательной схемы. Поэтому разрешение мы тогда получили в течение месяца и потом спокойно этим пользовались.

— Если мы разработали рекламную конструкцию, как можно удостовериться, посчитаете ли вы ее не требующей согласования?

— Достаточно легко. Нужно написать письмо на имя председателя комитета по рекламе. В нем указать, что вы просите признать вашу вывеску информационной, приложить ее фото, эскиз. После этого мы вам письменно отвечаем, если признаем информационной, либо говорим, что необходимо дополнить в соответствии с законом. У меня очень большой поток входящих писем по этому поводу.

— У нас есть две вывески на зданиях архитектурного наследия, у которых скоро заканчивается срок разрешения. Что делать с ними дальше?

— Это решение федерального законодательства, которое запрещает размещать рекламные конструкции на памятниках архитектуры, и, в общем-то, я с ним согласен. Единственный выход, который позволен законом, — это информационные конструкции.

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