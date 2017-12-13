Центральный банк РФ отозвал лицензию у красноярского банка

Банк «Канский» остался без лицензии с 13 декабря. Об этом стало известно из опубликованного ЦБ РФ приказа об отзыве лицензии в среду.

Красноярский банк «Канский» больше не сможет осуществлять банковские операции: Банк России отозвал у него лицензию с 13 декабря. Как поясняется в пресс-релизе ЦБ РФ, основу ресурсной базы «Канского» составляли привлеченные от населения денежные средства, направлявшиеся на кредитование физических лиц. Однако неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Проверка Банка России также установила факт отсутствия в распоряжении финансовой организации первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

«Исполнение кредитной организацией требования надзорного органа о надлежащей оценке кредитного риска выявило полную утрату ее собственных средств», — дополняется в сообщении.

«Канский» уже не раз попадал под надзорное реагирование регулятора. Так, уже дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, но руководство так и не сделало ничего для нормализации деятельности своей компании. Сейчас в банке, являющемся участником системы страхования вкладов, назначена временная администрация.

Офисы созданного в 1990 году «Канского открыты в Красноярске, Канске, Абакане, Новосибирске, Томске, Омске, Кемерово и Москве. По величине активов на 1 декабря этого года кредитная организация занимала 374 место в банковской системе России.

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