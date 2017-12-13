На базе департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска (ДСиА) в ближайшее время заработает градостроительный институт. О том, для чего в городской администрации собираются объединять крупнейших проектировщиков, а также почему в Новосибирске увеличится количество пешеходных улиц, в интервью корреспонденту «КС» рассказал главный архитектор города ВИКТОР ТИМОНОВ.

Институциональные изменения

– Виктор Александрович, планируются ли какие-либо структурные изменения в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в ближайшее время?

– Речь идет о создании в рамках ДСиА полноценного градостроительного института. Это решение обсуждалось уже много лет, оно не скоропалительное, а выверенное. Соответствующее распоряжение дано мэром Новосибирска, и оно обусловлено необходимостью создания градостроительного института, постоянно обновляемого архива, с возможностью оперативного решения в постоянно меняющихся условиях и большого количества градостроительных вопросов. Городской проектный институт способен консолидировать вокруг себя имеющийся в Новосибирске уникальный творческий потенциал и позитивно повлиять на безосновательный рост стоимости проектов. Расценки отдельных проектировщиков, например при корректировке проектов планировки, на сегодня совершенно не адекватные, что имеет сдерживающий эффект в развитии отдельных территорий города. Поэтому, надеюсь, будет правильно, когда сформируется пул профессиональных проектных организаций. Их уже сейчас набирается порядка полутора десятков, и они достаточно уверенно и квалифицированно разрабатывают проектную документацию, при этом успешно проходя и публичные слушания, и президиум мэрии. Очень мелкие проектные фирмы зачастую живут одним днем или одним проектом. Прежде всего, они завышают реальную стоимость работ, а во-вторых, демонстрируют низкое качество её исполнения. Таким образом, создание института позволит нам использовать его как регулятор рынка проектных услуг, дружеское сообщество профессиональных единомышленников на благо города, которое бы несло ответственность за свою работу, вместо того, чтобы иметь очередного монополиста.

– А может ли что-то подобное произойти непосредственно со строительными компаниями?

– Да, думаю, что в ближайшие года три нечто похожее произойдет и на строительном рынке. Крупные подрядчики ответственнее, и диапазон предложения у них шире, на рынке они себя чувствуют более уверенно. Кроме того, крупный застройщик сегодня не только реализует квадратные метры, но и серьезно подходит к созданию внешнего облика как самих объектов, так и прилегающей территории. Это радует. Наконец-то и у нас потребители начали выбирать качественное, а не хвататься за самое дешевое предложение. Покупатель, конечно, стал более капризным. Повышенное внимание застройщики начали уделять планировкам квартир, но даже качественно спланированной жилплощади, инвесторы нередко предпочитают современно благоустроенную и оборудованную, придомовую территорию.

– То есть вы считаете, что укрупнение рынка жилья пойдет на пользу потребителям?

– То, что большое количество банков, проектных или строительных компаний – это хорошо, это рыночная конкуренция – иллюзия. Посмотрите, что происходит в банковской сфере, это пирамида, в которой мелкие банки уже посыпались. То же самое будет происходить как с проектными, так и со строительными организациями. Проектировщиков я знаю чуть лучше, и многие себя чувствуют очень плохо. У крупных компаний все-таки больше подкожного жира для выживания, и они могут перетерпеть трудные времена. Победят те, кто умеет комплексно осваивать территории и те, кто имеет полный цикл производства.

Развитие города

– Какие приоритеты в развитии Новосибирска Вы поставили перед собой?

– Эти задачи перед нами ставит сама повседневная жизнь города, его жители и мэр. Наиболее быстро реализуемые – это вопросы, связанные с внешним обликом города. И эта деятельность активно осуществляется. Решая вопрос благоустройства территории города, нам удалось попасть в федеральную программу и получить часть средств на благоустройство Михайловской набережной. Кроме того, мы привлекли интересную московскую компанию КБ «Стрелка», которая работает по всей России, соответственно она имеет обширную базу наработанных решений. Конструкторское бюро охотно делится своими алгоритмами, возможно, не все можно применять без предварительного обсуждения, но часто компания предлагает неожиданно хорошие и нестандартные решения.

Другое направление, на которое мы долгое время не обращали внимание – это дороги частного сектора. И если раньше в период межсезонья эти дороги оказывались совершенно непроходимыми, то сейчас город в них вкладывает немалые средств. Эту работу замечают и сами жители частного сектора – наконец-то зимой у них начали чистить дороги.

Третье направление – это реализация новых проектов. Например, тот же проект пешеходной улицы Ленина – это эксперимент, в ходе которого хочется понять, интересно это горожанам или нет, поэтому устраиваем мы это исключительно в выходные дни. Если просто на какую-нибудь улицу привести людей и ничего им не предложить, то они мало того, что больше не вернутся, так еще и осадочек останется. Поэтому департамент культуры старается прорабатывать различные сценарии, подтягивать на улицу творческие группы и коллективы. Также управление торговли организует на пешеходной улице мероприятия. Пытаемся поддерживать атмосферу праздничного дня, не все пока получается, но будем продолжать работу над этим.

– Какие еще улицы планируется сделать пешеходными?

– Центральный парк не совсем активно задействован, тем не менее там сейчас ведутся работы: меняется освещение, к новому году зальют каток, и думаю, что парк начнет жить полноценной жизнью. К парку есть подходы как со стороны Оперного театра, с площади Ленина, так и с ул. Ядринцевской, где расположена сеть кафе – эти участки также можно рассмотреть в перспективе как пешеходные в выходные дни, но учитывать необходимо трафик автотранспорта.

Не один год обсуждается и возможность обустроить пешеходную зону на площади Маркса. Так, генпланом заложено, что одно из направлений перекрывается в сторону ул. Титова, где сегодня располагается пересадочный узел. Транспортники предварительно согласовали перекрытие ул. Сибиряков-Гвардейцев, в этом случае, мы сможем убрать транспортное кольцо с площади, сделав её пешеходной, и ул. Ватутина начнет работать как часы. Но для того, чтобы принять окончательное решение, нам необходимо ещё детально просчитать все возможные последствия данной реорганизации транспортных и пешеходных потоков.

– Сделать пешеходными зоны на ул Ленина, пл. Маркса., тоже было предусмотрено генпланом?

– Нет, в генплане этого не было. Это обычные городские улицы, может таковыми они и останутся. Если кто-то думает, что градостроительную политику определяют архитекторы, то это ошибочное мнение, поскольку градостроительная политика – это некий консенсус трех сторон: власти, городского сообщества и бизнеса. И вот когда эти стороны о чём-то договариваются, то архитектора приглашают для того, чтобы решить ту или иную проблему. Мнение жителей очень важно. Это показала программа благоустройства дворовых территорий, когда одним нужны парковки для личного автотранспорта, а другим на этом же месте газоны. Иногда новосибирцы активно возражают, например, при обсуждении проекта строительства жилого комплекса на ул. Б.Хмельницкого и др. Мы работаем в постоянном диалоге с горожанами и стараемся сразу же снимать остроту тех или иных вопросов.

– Если обращаться к рассматриваемому примеру с застройкой улицы Богдана Хмельницкого, то компания «Альфа Капитал» уже возвела несколько этажей жилого комплекса…

– Нельзя смотреть на бизнес как на врага, он строит жилье не для себя, а для горожан, которые в нём нуждаются. Конечно, в ситуации, когда пришлось снести два объекта, то договориться было просто невозможно. Неприятно, когда ты полжизни протанцевал в «Отдыхе», а его сносят. Что касается Дома спорта, то застройщик за свой счет сделал проект нового спортивного объекта. Первый мы отклонили, затем департамент культуры, спорта и молодежной политики прописал четкие требование к новому дому спорта, которые проектировщиками были учтены. Думаю, что этот спортивный объект введут не ранее чем года через три. Это связано с тем, что застройщик территорию осваивает изнутри наружу, так как если наоборот, то впоследствии невозможно будет организовать заселение домов и строительную площадку. Что же касается внешнего вида строящихся жилых домов, то один из недорогих вариантов предлагался в панельном исполнении, но требование кирпичного решения фасадов застройщиком принято к исполнению, что нисколько не испортит сложившийся контекст существующей застройки улицы, реализация проекта находится под постоянным контролем – как с нашей стороны, так и со стороны общественников.

– Поскольку мы уже затронули тему площади Маркса, какие работы планируется осуществить, чтобы навести на ней порядок?

– Вопрос своевременный, так как в этом районе, действительно, ситуация становится похожей на Гусинобродскую барахолку. Но первые шаги уже сделаны. В частности, мэр отменил постановление о выделенном ранее участке, который примыкает к ул. Ватутина. Землепользователь был страшно недоволен, тем не менее эту зону удалось сохранить как рекреационную. Площадка ранее была огорожена, теперь ограждение снесено, а территория благоустроена. Как раз рядом находится всем уже надоевший объект – недостроенная гостиница. В ближайшее время планируем встречаться с собственником — «Турсибом», который в свое время выкупил эту гостиницу для достройки. Тем не менее компания оживила только нижний ярус, а саму гостиницу бросила. К сожалению, здание не законсервировано, соответственно все железобетонные конструкции и монтажные узлы открыты, металлоконструкции ржавеют и их несущие способности, безусловно, меняются. Наши требования к собственнику просты – провести экспертизу, чтобы определить, не представляет ли гостиница опасности для горожан, так как нижние этажи эксплуатируются. А далее есть несколько возможных сценариев: либо собственник консервирует объект, либо достраивает и использует по назначению, либо перепрофилирует в офисное здание, либо демонтирует. Тем более, что у МЧС в последнее время, возникают вопросы, а не представляет ли здание гостиницы угрозы жизни для окружающих.

– Возвращаясь к другому недострою на площади Маркса – ДК «Сибсельмаш», каковы перспективы этого объекта?

– У этого здания также есть собственник и если бы это был муниципальный объект, то мы бы давно предоставили его одной из театральных трупп нашего города. Но, поскольку оно принадлежит бизнесу, а собственник до сих пор не может определиться с назначением, будет ли это объект культуры или торговли, или бизнес-центр. Надеюсь, что в следующем году у нас появится определенность.

– Долгое время обсуждался снос гостиницы «Центральная». Какие сейчас перспективы у этого объекта?

– Александр Ракшин (совладелец одной из крупнейшей продуктовой сети «Мария Ра», — «КС») продолжает оставаться собственником этой гостиницы, и ее бы давно снесли, если бы в недрах самой компании не произошли определенные перемены, в результате чего интерес к этому объекту на время поутих. Сейчас совершенно ничего не обсуждается, и думаю, что появится новый проект, так как предыдущий абсолютно не приемлем – он разрушал всю концепцию сложившейся застройки центра города. Был предложен проект гигантского мастодонта, который все собой подавил.

– Насколько я помню, объект должен был быть зеркальным и по замыслу проектировщиков «растворяться» в небе?

– Нет никаких гарантий, что так бы оно и было. Посмотрите на бизнес-центр за Оперным театром (БЦ «Ситицентр»). Сейчас стоит этот черный параллелепипед. Автор думал, что на фоне черного неба он будет не так заметен, но небо на самом деле белесо-серое. Изначально был также предложен зеркальный вариант, но застройщик же на всем экономит. Как я уже говорил вначале, то, что рисует архитектор и воплощает строитель – могут быть совершенно два разных объекта. Архитектор этого здания спасал ситуацию как мог, это был очень талантливый архитектор, но он не смог воплотить свой проект таким, каким задумывал его изначально.

Дорожные проблемы

– Что предпринимается для решения дорожно-транспортных вопросов?

– Сейчас мы как раз находимся на стадии обсуждении проекта, который выполнила московская компания «Гипрогор» – «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска». Программа предусматривает не только развитие пассажирского транспорта по направлениям и количеству единиц, но и затрагивает очередность развития транспортной инфраструктуры, в части строительства мостов, развязок, тоннелей, дорог и так далее. Эта программа интегрирована с транспортной схемой Новосибирской агломерации, которая дорабатывается в данный момент. Сейчас мы просчитываем, за какой проект, в какие сроки мы сможем взяться. Наглядный тому пример – генеральный план города. Я часто слышу нарекания в адрес этого документа, но считаю эти замечаниями совершенно несправедливыми. Так как генеральный план рассчитывается на 20-25 лет, этот план мы утвердили в 2007 году и в 2030 году у нас расчетный срок. Сегодня разработчики транспортного каркаса агломерации из Санкт-Петербурга дали высочайшую оценку новосибирского плана как оптимального. «Гипрогор» также дал высокую оценку нашему генплану. То есть профессионалы оценивают генплан очень высоко, проблема в другом. В советское время на реализацию плана мы получали госкапвложения, и он был обеспечен финансовыми ресурсами. В рыночной экономике этого нет. Возможно, на сегодня целесообразно занять критическую позицию– это модно и в тренде. Но при чём здесь документ, если за 10 лет из 120 автомобильных развязок, построено только три! Активное привлечение инвестиций удаётся пока лишь в жилищную сферу, а привлекательные проекты в развитие инженерно-транспортной инфраструктуры создать ещё предстоит.

– А расскажите, пожалуйста, на конкретных примерах, что именно подразумевает эта программа?

– Жизнь показала, что мы научились строить, заключать договоры долевого участия, оформлять ипотеку, но существует острая необходимость в объектах социальной инфраструктуры. Проблема сейчас не в отсутствии концептуального решения территориального планирования, а в недофинансировании отдельных отраслей и прежде всего дорожного строительства. И это тревожный звоночек со стороны инвестиционной привлекательности города. Город, в котором некомфортно жить, вряд ли привлечет инвесторов. Сегодня перед нами поставлена задача – разработать пошаговую транспортную программу по развитию транспортно-дорожной инфраструктуры. Например, с «Гипрогором» мы намерены решить вопрос транспортно-пересадочного узла на ул. Покрышкина и проложить трамвайный маршрут по ул. Титова, для ускоренной перевозки пассажиров к метро с окраин Ленинского района. Если в перспективе мы сделаем площадь Маркса пешеходной, то следует решить и вопрос с транспортом. В результате мы планируем оставить парковочные карманы по периметру. При этом пересадка с автобусов и трамваев уходит на второй план, остановочные платформы планируется разместить вдоль трамвайной линии с простой и доступной навигацией для пассажиров, чтобы людям было понятно, где, какой маршрут останавливается, когда и куда идёт. Там же планируем сделать безбарьерную зону для маломобильных пассажиров. Это все можно организовать линейно. В любом случае, обслуживание должно стать более комфортным. Мы должны проработать такую навигационную схему, чтобы человек даже не зная языка смог найти нужный вид транспорта и маршрут. Работу над этим сейчас ведет главный художник города, разрабатывая бренд-буки.

– Сейчас в Новосибирске также решили упорядочить размещение рекламных конструкций, ведется работа над дизайн-кодом. Каково ваше отношение к этому направлению?

– Реклама в Новосибирске – это как раз одна из больных тем. Если в самом начале все это было в диковинку, то сейчас города не видно вообще. Если едешь за рулем в дождливую погоду, то дорожных знаков не заметно точно. Эффективность этой рекламы равна нулю. Для примера, если мы проедем по мосту, и я потом вас спрошу, что вы запомнили, то скорее всего вы мне ничего не ответите. Вы видите просто яркую полосу. Когда я спрашиваю своих детей, то они мне говорят, что все в телефоне. Именно там можно найти оптимальную цену и место приобретения товара или услуги. Поэтому я не понимаю, зачем торговые организации тратят деньги на эту неэффективную рекламу? Сейчас мы решили сокращать ежегодно объем уличной рекламы на 10%, но я считаю, что этого мало. По моему мнению, даже 30% недостаточно. Как говорил Ленин, лучше меньше да лучше. Возможно, тогда бы реклама была и более эффективной. Мы проводили с главным художником города эксперимент, тестировали своих архитекторов, сделав подборку из интернета улиц Бангладеш и Новосибирска. В результате наши коллеги не узнали Бангладеш и решили, что все это улицы Новосибирска, их даже не смутили вывески на английском языке, они еще и возразили, что у нас тоже на английском написано.

Собственные проекты

– Виктор Александрович, в заключение хотелось бы узнать о ваших проектах.

– Я всю жизнь занимаюсь планировочными проектами. Мой любимый проект – это планировочная схема Новосибирска, мы ее разрабатывали совместно с коллективом, который был специально для этого создан, а руководил им ныне уже покойный Вячеслав Шатилов. Этот проект курировали Виктор Александрович Толоконский и Иван Иванович Индинок. Мы проделали колоссальную работу, наша группа тогда не только детально проработала территорию города, но и весь пригород, предоставляя возможность городу развиваться. Спланировали и транспортную схему. Тем не менее администрация Новосибирского района наши разработки в своей текущей деятельности не учла и в результате по некоторым направлениям перспектива развитие города ограничена, из-за массового строительства коттеджных и садоводческих поселков. В результате эти жилые образования опасны своей бессистемностью и не обеспечивают реализацию социальных потребностей своих жителей. Возможно, все эти вопросы решатся при разработке проекта агломерации Новосибирской области. На мой взгляд, необходимо либо резервировать участки для развития социальной инфраструктуры на пригородных территориях, либо приостановить на период разработки проекта пригородной зоны выделение земельных участков. Крупнейшие города должны иметь возможность своего перспективного развития, как внутри себя, так и в пригородной зоне.

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