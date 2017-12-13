Полномочия депутата совета депутатов города Обь Дениса Березенцева досрочно прекращены за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает прокуратура Новосибирской области в среду.

По представлению прокуратуры Новосибирской области депутат горсовета Оби Денис Березенцев был лишен своего мандата. Проверка установила, что Березенцев в последней декларации о доходах за 2016 год скрыл поступившие на его счета 80 млн рублей.

«По закону полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», — указали в пресс-службе ведомства на нарушение законодательства депутатом.

После этого прокурор внес председателю горсовета Михаилу Гольдштейну представление об устранении нарушений закона. На сессии 12 декабря полномочия депутата были досрочно прекращены.

В размещенной на сайте горсовета декларации указывается, что Денис Березенцев задекларировал доход в 749,2 тыс. рублей. Его супруга заработала 210,36 тыс. рублей. У депутата имеются две машины Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 470. Супруги пользуются квартирой в 70 кв м.

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