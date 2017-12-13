Из федерального бюджета регионам, показавшим лучшие результаты в социально-экономическом развитии территорий, будут распределены дотации, следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения.

Дотации в размере 20 млрд рублей будут распределены между 40 субъектами РФ, в числе которых 3 млрд рублей будут направлены шести регионам Сибири «за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала» по итогам 2016 года, говорится в распоряжении на сайте кабмина. Размер межбюджетного трансферта определялся с учётом численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

По результатам социально-экономического развития Красноярский край занял четвертое место и ему из федерального бюджета будет выделено 1,38 млрд рублей. Расположившаяся на девятом месте Иркутская область получит 714,2 млн рублей, а Томская область, занявшая 11 место, — 543,3 млн рублей. Алтайскому краю предусмотрены средства в размере 207,99 млн рублей за 29 место, Забайкальскому краю за 33 место – 155 млн рублей, а Тыве за последнее 40-е место, — 50,54 млн рублей.

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