Крупные компании инвестируют в экономику Красноярского края более полтриллиона рублей

В Москве 12 декабря состоялась встреча врио губернатора Красноярского края с главами промышленных гигантов. Итогом встречи стало заключение соглашения о взаимодействии властей и бизнеса.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, член советов директоров АО «СУЭК» и «СГК» Андрей Мельниченко, президент Группы «En+» и ОК «РУСАЛ», председатель наблюдательного совета группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска и президент ПАО «ГМК «Норникель» Владимир Потанин оставили свои подписи под документом, который регламентирует взаимодействие региональных властей и бизнеса при при реализации крупных инвестпроектов на территории региона. В сообщении пресс-службы регионального правительства уточнено, что речь идет об инвестициях в размере свыше 584 млрд рублей. Меморандум о взаимодействии предполагает развитие рационального природопользования, промышленного производства, добычи полезных ископаемых. Инвестиции будут также направлены на развитие социальной сферы, инфраструктуры энергетики, на обеспечение экономического роста и решение социальных задач.

По словам Олега Дерипаски, его компания «En+» запланировала инвестиции до 2020 года в размере 101,6 млрд рублей на развитие новых технологических, инфраструктурных, социальных проектов. В частности, будут проведены экологическая модернизация Красноярского алюминиевого завода, природоохранные мероприятия Ачинского глиноземного комбината, создание Красноярской технологической долины, ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Емельяново», благоустройство Красноярска.

«Норникель» планирует работать в направлении реализации комплексной экологической программы, включающей в себя «Серный проект» по улавливанию и утилизации диоксида серы. На это компания до 2023 года выделит порядка 150 млрд рублей. Ещё 267 млрд рублей до 2020 года компания инвестирует в добычу полезных ископаемых, развитие промышленного производства, в инфраструктуру энергетики, транспорта и связи, а также в проекты по развитию социальной сферы.

Андрей Мельниченко рассказал, что СУЭК и СГК будут повышать надежность и эффективность систем теплоснабжения и энергообеспечения Красноярска и других городов края, в планах также минимизировать воздействие и энергетических, и угольных предприятий на окружающую среду. Общий плановый объём инвестиций группы СУЭК и СГК на указанные в Меморандуме приоритетные направления развития до 2020 года составляет порядка 25 млрд рублей. Среди этих проектов – строительство новой дымовой трубы и электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1, оптимизация схемы теплоснабжения Красноярска с замещением малоэффективных и неэкологичных котельных, модернизация парка техники на угольных разрезах, создание комплекса по выпуску продуктов углепереработки. На сумму от 40 до 60 млрд рублей СГК в 2020-2025 годах намерена модернизировать объекты теплоснабжения и электроэнергетики.

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