Новые банкноты были введены в обращение 12 октября текущего года. Сначала они поступили на Дальний Восток и в Крым, символы которых на них изображены, а также в Москву.

На сегодняшний день ведется подготовка инфраструктуры к введению в оборот новых купюр номиналом 200 и 2 000 руб. Как сообщила пресс-служба Сбербанка, за время, прошедшее с запуска новых банкнот в оборот, ни одной успешной попытки подделки замечено не было (об этом пишет РБК). Также источник сообщил, что помимо этого завершается настройка банкоматов и кассового оборудования.

На купюре номиналом в 2 тыс руб. изображен мост на остров Русский во Владивостоке. На банкноте номиналом в 200 руб. находится вид на Херсонес Таврический.

Двухтысячные купюры содержат целый комплекс защитных признаков – как новых, так и старых. Так, на банкноте использован оптический переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа от центра на лицевой стороне. При повороте купюры заметно перемещение кольца. Этот элемент сложно подделать, при этом легко проверить.

«Новые банкноты будут входить в нашу жизнь постепенно. Процесс адаптации граждан и настройки инфраструктуры требует времени. Это общемировая практика. Отмечу, что с вводом банкнот нового номинала жителям края будет комфортнее совершать платежи: появится возможность набирать требуемую сумму меньшим количеством банкнот и более удобными комбинациями», – цитирует управляющего отделением «Красноярск» Банка России Сергея Журавлева НИА-Красноярск.

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