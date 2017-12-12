В Новосибирске подвели итоги конкурса на лучшее малое предприятие

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска определил десять лучших малых предприятий города. Всего в конкурсе приняли участие 86 компаний.

По результатам очного этапа конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Новосибирска – 2017», в финал которого вышло 34 компании, жюри определило 10 победителей конкурса в 10 номинациях. Информация о победителях организованного в 12-й раз конкурса будет занесена на городскую Доску почёта.

В номинации «Сделано в Новосибирске» лидером стало ООО Научно-производственная фирма «Гранч». Лидером сферы услуг жюри признало ООО «ОАЗИС-СПА». В номинации «Молодой предприниматель» по результатам конкурса победило ООО «Империал», а в номинации «Деловая женщина» – ООО «Капитал». ООО ПКБ «СОЛО» названо лучшим социальным предприятием в Новосибирске. ИП Долго Диана Александровна среди прочих конкурсантов выделилась как лучшая в импортозамещении. В свою очередь ИП Рыжанков Георгий Константинович с проектом «Кафе-мастерская «Дом культуры» — как лучший новосибирский стартап. В номинациях «Инвестируй в Новосибирск», «Инновации» и «Лучший бренд» победа досталась ООО «Цифрал-Сервис Сибирь», ООО «Альтаир Диджитал», ООО «СМАРТ ПИПЛ» соответственно.

По словам начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максима Останина, в этом году впервые компании оценивались по номинациям «Инвестируй в Новосибирск», «Лучший бренд», а также по самой востребованной — «Лидер сферы услуг», за победу в которой боролись 16 предприятий. Номинация «Деловая женщина» также вызвала большой интерес у компаний.

«Мы оценивали не только саму идею бизнеса и экономику, но и позиционирование руководителя, потому что именно от него зависит результативность предпринимательской деятельности», — добавил Максим Останин, говоря о системе оценок.

Председатель совета предпринимателей Дзержинского района Роман Пасечник, выступивший в конкурсе в роли члена жюри, дополнил начальника управления предпринимательства, уточнив, что конкурсантов оценивали как по финансовым показателям, так и по степени личного участия руководителя. На завершающем этапе руководители защищали свои проекты перед экспертами.

«Уровень конкурса растёт с каждым годом, бизнесмены заинтересованы зарекомендовать себя на рынке, участвуя в конкурсе. Малый бизнес – это сфера услуг, которая в последнее время всё больше ориентируется на решение социальных задач. В этом году, например, на конкурс заявилось предприятие, которое выпускает тренажеры и коляски для детей-инвалидов», — сказал Роман Пасечник.

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