«Билайн» объявил о рассрочке на покупку смартфонов Samsung Galaxy 

Как рассказали в пресс-службе «Билайн», в офисах обслуживания и продаж компании можно приобрести смартфоны Samsung Galaxy стоимостью от 10 тыс. рублей в рассрочку*.

Современные смартфоны Samsung станут прекрасным подарком к Новому году. Они идеально подходят для долгих разговоров, прослушивания музыки и просмотра фильмов, создания красочных фото и видео и, конечно, для решения ежедневных бизнес-задач.

Например, смартфон Galaxy J5 станет прекрасным подарком для молодых и активных пользователей, благодаря своему яркому sAMOLED экрану, стильному и прочному металлическому корпусу и двум 13-мегапиксельным камерам для создания идеальных фотоснимков.

Всего в акции участвуют более 30 моделей Samsung Galaxy, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте beeline.ru.

Акция «Смартфоны Samsung Galaxy в рассрочку без переплаты» поддерживает постоянно растущий спрос пользователей на услуги кредитования и рассрочки. Смартфоны Samsung занимают лидирующие позиции в структуре покупок, совершенных в рассрочку. За 9 месяцев 2017 года общие продажи смартфонов Samsung в фирменных салонах «Билайн» увеличились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Galaxy J5 — Гэлэкси Джей 5. Организатор акции и продавец — ПАО «ВымпелКом». Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Количество товара ограничено. Акция действует с 01.12.2017 по 07.01.2018 в офисах продаж «Билайн». Информацию о возможности и условиях приобретения товара в кредит, а также о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличии, стоимости кредитных продуктов и банках-партнерах уточняйте в офисах продаж «Билайн» и на сайте. Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 2 тыс. до 120 тыс. рублей, срок кредита — 12 месяцев, первый взнос — 0% от стоимости товара, процентная ставка — 19,53% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере 10% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие — исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения

Предложение действительно только при покупке смартфонов в салонах продаж «Билайн» на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

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