Андрей Травников отметил патриотичность новосибирских бизнесменов

Врио губернатора НСО Андрей Травников сегодня на встрече с журналистами поделился тем, каким видит бизнес-сообщество региона. Глава области отметил, что бизнес в Сибири «достаточно сильный, сплоченный, патриотично настроенный к своему региону».

Андрей Травников рассказал, что, посещая разные районы области, он увидел массу примеров, когда частные средства инвестируются не только в развитие крупных производств, но в социальные, спортивные, образовательные, культурные объекты. Это, по мнению врио губернатора, «хороший сигнал», причем на территории некоторых муниципалитетов такие явления есть в «поразительных и впечатляющих форматах». «То, что наши отцы пытались в советский период построить — социализм, коммунизм — на территории отдельных наших населенных пунктов удалось реализовать через бизнес. Когда я вижу жилые кварталы, которые директор предоставляет своим сотрудникам на льготных условиях, когда вижу построенные за счет бизнеса спортивные, социальные объекты, инфраструктуру, объекты досуга — это впечатляет».

Андрей Травников отметил, что в таком отношении к своей территории виден очень патриотичный подход бизнесменов, «не просто так пришли зарабатывать деньги, а сделать, чтобы их землякам стало жить комфортнее и удобнее». В первую очередь главу региона в этом плане впечатлили Каргатский, Чулымский и Чановский районы.

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