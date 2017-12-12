Бывший вице-губернатор Омской области стал заместителем главы Хакасии

У Виктора Зимина появился новый заместитель. Им стал Андрей Новоселов, который недавно ушел из правительства Омской области.

Во вторник, 12 декабря глава Хакасии Виктор Зимин представил своего нового заместителя Андрея Новоселова. Напомним, 8 декабря Новоселов был освобожден от должности вице-губернатора Омской области. О его новом назначении сообщила пресс-служба правительства Республики Хакасия. За Андреем Новоселовым в хакасском правительстве будет закреплен весь реальный сектор экономики, а также министерство экономического развития и министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии.

«У вас будет тот заместитель, который никогда не просядет под тяжестью тех задач, которые вы мне поручите», — сказал Андрей Новоселов на встрече с главой Хакасии.

В свою очередь Виктор Зимин поблагодарил своего нового заместителя за возвращение в Хакасию, подчеркнув, что родина – это «там, где состоялся, а не где родился».

Андрей Новоселов родился в Омске. С 2007 возглавлял ОАО «Хакасэнерго», а в 2009 году был назначен зампредом правительства Республики Хакасия. В 2015 перешел на работу в омское правительство, заняв должность вице-губернатора.

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