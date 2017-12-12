Виктор Толоконский сделал прогноз на предстоящие выборы главы Новосибирской области

Экс-губернатор в очередной раз прокомментировал свою отставку с поста руководителя Красноярского края и прокомментировал предстоящие выборы главы Новосибирской области.

На прошедшей 12 декабря конференции «Итоги года» Виктор Толоконский заявил, что залогом правильно организованных выборов должна стать конкурентность. «В них будут участвовать люди с высоким уровнем узнаваемости и авторитета. Для политических партий и общественных организаций созданы условия для формирования выборных кандидатов и выдвижения своих лидеров», – заявил Виктор Толоконский. Говоря о нынешнем врио губернатора Новосибирской области Андрее Травникове, он заверил, что у последнего есть шансы на победу.

Виктор Толоконский упомянул также свою отставку с поста губернатора Красноярского края. Он сообщил, что замечаний к его работе не было, более того, имелось большое общественное доверие. Более того, экс-губернатор считает, что с его уходом ситуация в Красноярском крае ухудшилась и регион переживает негативные последствия отставки Толоконского. «Я не говорю, что это несправедливо, я говорю, что мои методы не устарели, это объективно не так. Я знаю всех губернаторов, кто ушел в отставку, все это разные люди, у всех были свои проблемы. Но конкретно в моем случае не было задачи заменить малоэффективного губернатора на молодого и эффективного», – заявил Виктор Толоконский.

Напомним, в недавнем интервью «КС» Виктор Толоконский рассказал о своей текущей деятельности в должности главного советника мэра Новосибирска и задачах, которые перед ним стоят.

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