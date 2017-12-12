Врио губернатора НСО Андрей Травников в рамках прошедшей 12 декабря пресс-конференции заявил, что решение вопросов в сфере здравоохранения — одна из приоритетных задач региональных властей.

Андрей Травников отметил, что сегодня важно сосредоточиться на развитии профилактической медицины и системе проведения диспансеризации.

«Ключевой ролью в процессе доступности и качества поликлинической помощи должно стать строительство в Новосибирске семи поликлиник. Проект должен быть запущен в следующем году», — пообещал глава региона и отметил, что помимо этого будут развиваться и «другие форматы предоставления первичной помощи непосредственно в районах проживания наших земляков».

Как отметил Андрей Травников, для повышения доступности высокотехнологической медицинской помощи, региональное правительство намерено продолжить строительство перинатального центра в Новосибирске. «Мы видим решение этого вопроса, который обсуждается много лет. В начале следующего года я намерен инициировать на федеральном уровне тему софинансирования проекта из средств федерального бюджета». В случае одобрения строительство продолжится уже в следующем году.

Строительство в областном центре онкодиспансера — не менее важный и острый вопрос, — признал врио губернатора. «Задача на 2018 год — приступить к разработке проектно-сметной документации», — рассказал Андрей Травников. Таким образом, новый онокодиспансер может появиться в Новосибирске в ближайшие годы.

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