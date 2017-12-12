Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка «Открытие»

Как сообщили 11 декабря в пресс-службе банка «Открытие», Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие». Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по повышению финансовой устойчивости «ФК Открытие», предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций финансовой организации на сумму 456,2 млрд рублей.

Докапитализация – это плановое мероприятие в рамках мер по повышению финансовой устойчивости банка «ФК Открытие», которого обеспечит возможность устойчивого долгосрочного развития банка «ФК Открытие» и группы банка в целом.

Из суммы, выделенной на докапитализацию, 182 млрд рублей будет направлено на формирование нового капитала банка «ФК Открытие», 189,1 млрд рублей – на покрытие отрицательной разницы между стоимостью активов и обязательств банка. Кроме того, часть средств будет выделена в качестве финансовой помощи дочерней компании ПАО СК «Росгосстрах» в размере 42,2 млрд рублей, а также негосударственным пенсионным фондам, входящим в группу банка «ФК Открытие» (в размере 42,9 млрд рублей).

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter