В отношении крупнейшего производителя сидров в Сибири повторно возбуждено дело

Одно из крупнейших сибирских производств сидров, расположенное в Барнауле, вновь привлечено к административной ответственности за производство суррогата, рассказали в управлении Росалкогольрегулирования по СФО.

В отношении ООО «МПА-1», производящего 96% от общего объема сидров в СФО, второй раз возбуждено дело об административном правонарушении после проверки сотрудниками Росалкогольрегулирования исполнения законодательства в части производства алкогольной продукции. Руководитель управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин рассказал, что ранее компания была уличена в производстве алкоголя, не соответствующего требованиям ГОСТа. По словам Крупина, компания «МПА-1» после возбуждения первого дела не только продолжила свою деятельность по производству некачественной продукции, но и расширила ассортимент, начав производство медовухи.

В частности, эксперты вынесли заключение, согласно которому сидры марки «BarStyle» по органолептическим и физико-химическим показателям сидрами не являются, так как не соответствуют ГОСТу. К слову, таких сидров барнаульская компания выпускает по 700 тыс. декалитров в год.

«Аналогичный результат получен и по результатам исследования образцов напитков «медовуха» — «Медвежуха» Пряная, «Медвежуха» Мятная, «Медвежье ухо» Пряная, «Медвежье ухо» Мятная. Эта алкогольная продукция, производимая «МПА-1», содержит пищевые добавки (сорбиновая кислота, подсластители, пищевые ароматизаторы и красители, консервант бензоат натрия) ничего общего с напитком натурального брожения, которым является медовуха, не имеет», — рассказали в ведомстве, добавив, что на этикетках продукции не было об этом ни слова.

На момент публикации суд еще не выбрал меру наказания для производителя.

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