Делегация из федерального агентства научных организаций (ФАНО) в главе с Михаилом Котюковым на минувшей неделе посетила новосибирский Академгородок. Ее целью было участие в совещании подведомственных организаций, находящихся в Сибирском территориальном управлении ФАНО. На мероприятии присутствовал корреспондент «КС».

Трехстороннее партнерство

8 декабря правительство Новосибирской области, Федеральное агентство по научным организациям (ФАНО) и Сибирское отделение Российской академии наук заключили соглашение о сотрудничестве. Ради этого в Новосибирск приехал руководитель ФАНО Михаил Котюков, подчеркнувший, что соглашение призвано объединить усилия и внести серьезный вклад в вопросы научно-технического развития России и непосредственно Сибири.

Визит Михаила Котюкова был примечателен и по другой причине. Напомним, что именно глава ФАНО в уходящем году рассматривался в качестве одного из ключевых претендентов на пост губернатора Красноярского края, а позднее на позицию главы Новосибирской области. Однако вопреки активным обсуждениям, Михаил Котюков по состоянию на текущий момент пока так и остался на руководящем посту ФАНО.

Помимо Михаила Котюкова в подписании соглашения участвовали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и новый председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон. Стоит подчеркнуть, что заключенное соглашение является рамочным. Предполагается, что трехстороннее сотрудничество будет сосредоточено на разработке новых стратегических инициатив развития экономики НСО и программы реиндустриализации до 2025 года.

В своем приветственном слове Михаил Котюков отметил, что сотрудничество с Сибирском отделением РАН всегда имело высокую значимость для ФАНО и, несмотря на наличие разногласий, он считает такое взаимодействие выгодным для науки в Сибири. Валентин Пармон, занявший свой пост в том числе благодаря более гибкой и взвешенной позиции по отношению к ФАНО, в свою очередь отметил, что всегда был рад партнерству с федеральным агентством научных организаций и проблем в этом вопросе не видит. «Я считаю, что подписание соглашения хоть и символичный шаг, но тем не менее, он позволит нам эффективно использовать научный, образовательный потенциал нашего региона для успешного развития», – подытожил Андрей Травников.

Достижения и проблемы

После подписания соглашения состоялось совещание подведомственных ФАНО организаций, находящихся в Сибирском территориальном управлении агентства.

Представители ФАНО вручили ведомственные награды за хорошую работу ряду директоров институтов СО РАН, а также жилищные сертификаты молодым ученым. Валентин Пармон обратил внимание, что есть несколько строящихся молодежных кооперативов в микрорайоне «Щ», жилье в которых будет предоставляться молодым ученым. «Будет и зона отдыха, и зеленая зона. Наши экологи могут не бояться, мы прекрасно понимаем, что Академгородок должен быть сохранен в том виде, в котором он есть, но ведь он должен и развиваться», – прокомментировал Валентин Пармон. Однако, как отметил на условиях анонимности в разговоре с «КС» представитель института археологии и этнографии СО РАН, похвальная инициатива ФАНО касается лишь малой части молодых ученых Академгородка. Большая же их часть, по мнению собеседника издания, продолжает сталкиваться с проблемой отсутствия жилья для молодых специалистов. Не отрицал важность вопроса и Валентин Пармон. «Проблема с жильем, как вы сами видите, есть, и мы будем ее решать», — отметил глава СО РАН.

Вслед за награждением последовали отчеты представителей ФАНО о проделанной в 2017 году работе. Академик Валерий Бухтияров рассказал о работе Сибирского территориального совета директоров научных организаций, относящихся к ведению ФАНО России. Интересно, что главной целью он считает организацию более оперативного взаимодействия директоров институтов с центральным аппаратом ФАНО. Валерий Бухтияров также отметил, что Сибирский территориальный совет директоров должен обязательно участвовать в процессе отнесения институтов к той или иной рейтинговой категории. «Участие директоров в решении этого вопроса будет абсолютно необходимым», — подчеркнул Валерий Бухтияров.

Михаил Котюков в свою очередь признал, что проблема с делением институтов на категории действительно существует, система не идеальна. «Здесь нужны справедливые, объективные решения. Там, где это возможно — нужно присоединять, а там, где нет — искать другие формы, может быть, какого-либо научного шефства», – предложил варианты решения проблемы для институтов третьей категории руководитель ФАНО.

Впрочем, научное сообщество уже сейчас нередко теряется в многочисленных структурах ФАНО. Валерию Бухтиярову из зала был задан вопрос: «Совет директоров, ТУ ФАНО, президиум Сибирского отделения, ФАНО… Улучшает ли качество работы такое изобилие структур?». Михаил Котюков возразил, что эти структуры не дублируют, а дополняют друг друга и вообще не могут существовать отдельно. На вопрос о том, какие функции выполняет Сибирский территориальный совет директоров, и не пересекаются ли они его другие структуры ФАНО, Михаил Котюков ответил, что совет директоров, «хотим мы этого или нет, будет концентрироваться на вопросах хозяйственного и кадрового обеспеченья проведения исследований. Именно в совете директоров находятся специалисты, которые способны решить эти вопросы».

Немаловажным вопросом накануне нового года являлся бюджетный. Начальник финансово-экономического управления ФАНО Наталья Сибирякова в рамках доклада о исполнении бюджета в 2017 году отчиталась, что по категории «научные сотрудники» зарплата в Сибири за 2013—2017 годы выросла на 161%, а по России — на 167%. «Научные учреждения Сибири получили в 2017 году на выполнение государственных заданий свыше 15 млрд рублей, а сверх того — целевые субсидии на проведение конференций, стипендии, капремонты и программы развития», – подытожила Наталья Сибирякова.

Кандидат технических наук Андрей Гуськов заметил, что программы развития все еще требуют дополнительного финансирования. Валентин Пармон согласился с ним и отметил, что особое внимание следует уделить ГПНТБ.

Стоит отметить, что доклады представителей ФАНО вызвали оживленные дискуссии в зале. В частности присутствовавшие представители СО РАН вообще усомнились в успешности реорганизации Академии наук. Представителям ФАНО указали, что реформа Академии наук, состоявшаяся в 2013 году, лишь усложнила структурное деление Академии наук. Кроме того, еще раз был, затронут вопрос категориального деления институтов. «Коллеги, от кого идет реформа? От институтов. Кто выказывает желание объединяться – объединяется. Все проекты реализованы на основании инициативы директоров и решения ученых советов. Из-под моей руки не вышло ни одного проекта о принудительном объединении. Лично я готов дискутировать на эту тему. Мне как организатору тоже невыгодно объединять и разгонять институты. Это ведь всегда затраты: и временные, и финансовые», – резюмировал Михаил Котюков. Однако несмотря на конструктивный обмен мнениями, переубедить друг друга, ни одной стороне, похоже, все-таки не удалось.

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