Новосибирская компания, осуществляющая выпуск лифтов и других подъемных механизмов, заявила о расширении линейки продукции.

Компанией «SKY LIFT» получен сертификат соответствия требованиям таможенного союза на лифты модели SKY-РЕМ с машинным помещением грузоподъемностью до 1600 кг и скоростью до 2 м/с.

«Сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза гарантирует соответствие качества и безопасности нашей продукции всем нормам таможенного союза. Теперь и эту линейку мы можем беспрепятственно поставлять в Казахстан, Беларусь, и в Российскую Федерацию, — прокомментировал президент Sky Group Владимир Литвинов. — Завод имеет сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза на серийный выпуск лифтов пассажирских модели SKY-РЕ без машинного помещения грузоподъемностью до 1600 кг и скоростью до 2 м/с, на серийный выпуск электрических, редукторных и безредукторных с регулируемым приводом пассажирских лифтов модели SKY-РЕМ с машинным помещением грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью 1,75 м/с. Монтаж и техническоое обслуживание оборудования производится нашей же компанией. В настоящее время мы поставляем продукцию в Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Челябинск и другие российские города и уже в ближайшей перспективе намерены значительно увеличить географию поставок».

Сертификат выдан испытательной лабораторией эскалаторов «Лифт-Аудит» (Москва) на основании сертификационных испытаний.

ООО «SKY LIFT» входит в Группу компаний Sky Group. Производит лифты с энергосберегающими безредукторными лебедками скоростью до 2,0 м/сек. для массовой застройки и элитного жилого сектора, грузовые, панорамные лифты, лифты без машинного помещения, лифты с редукторными лебедками, эскалаторы и траволаторы, коттеджные лифты.

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