Во вторник, 12 декабря в Москве состоится встреча главы Красноярского края Александра Усса с руководителями крупного бизнеса, сообщила пресс-служба краевой администрации.

В Москве 12 декабря врио губернатора Красноярского края Александр Усс подпишет меморандум о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона. В частности, документ будет подписан с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group», группы СУЭК и СГК. Свои подписи под ним поставят Александр Усс, Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко.

В ближайшем будущем указанные компании намерены инвестировать в развитие энергетики, транспорта и связи, в рациональное природопользование, а также в социально ориентированные проекты на территории Красноярского края более 513 млрд рублей.

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