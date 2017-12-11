Андрей Травников подвел итоги работы правительства в 2017 году

В ходе состоявшегося 11 декабря расширенного заседания правительства Новосибирской области врио губернатора области рассказал об итогах работы в 2017 году и планах работы на 2018 год.

Андрей Травников заслушал доклады министров Новосибирской области и заявил, что не будет давать оценку их работе: «Я не считаю правильным для себя сейчас оценивать работу правительства Новосибирской области в 2017 году. Я сделаю это уже через год по итогам тех планов, которые будут обозначены сегодня».

Тем не менее, Андрей Травников заверил, что отмечает достигнутые результаты в текущем году. Он добавил, что работа членов правительства Новосибирской области не остается незамеченной и кому-то он уже успел дать оценки. «Но, кроме того, я вижу упущенные возможности, и мне бы хотелось, чтобы коллеги также объективно оценивали себя. Те, кто это сделать не смогут или будут относиться к этому чересчур болезненно, очевидно не смогут работать эффективно в новых условиях», – заявил Андрей Травников.

Врио губернатора Новосибирской области призвал ориентироваться не только на собственные достижения и результаты: «В первую очередь мы должны ориентироваться на достижения регионов-лидеров, которые в чем-то оказались лучше нас». В целом, Андрей Травников уверен, что правительству Новосибирской области в будущем следует сосредоточиться на повышении уровня благосостояния жителей, привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры и обеспечении сбалансированного территориального развития.

Если говорить о планах на 2018 год, врио губернатора Новосибирской области обозначил следующие приоритетные цели: развитие институтов образования и профессиональной ориентации молодежи, развитие медицины в регионе, ставка на рост промышленности, улучшение инвестиционной привлекательности региона и успешное проведение выборов президента в 2018 году. Последние две цели Андрей Травников особенно выделил.

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