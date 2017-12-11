В Москве отмечены дипломом новосибирские проекты четвертого моста и ПЛП «Восточный»

Новосибирская область на ХI Международной выставке «Транспорт России» удостоена диплома «За лучший инфраструктурный стенд», рассказали в пресс-службе областного правительства об итогах выставки.

На проходящей с 6 по 8 декабря в Москве выставке «Транспорт России в рамках «Транспортной недели-2017» врио министра транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский получил диплом «За лучший инфраструктурный стенд». В частности, положительной оценки удостоились проекты строительства в Новосибирске четвертого моста и промышленно-логистического парка «Восточный», кроме того, был высоко оценен проект реконструкции аэропорта Толмачево. К слову, 6 декабря на полях выставки, региональное правительство подписало концессионное соглашение на строительство четвертого моста через Обь.

«Все эти проекты важны для региона с точки зрения развития его транспортно-логистической составляющей в ближайшем и далеком будущем. Отрадно, что на выставке отмечено умение Новосибирской области работать на перспективу», – подчеркнул Анатолий Костылевский.

Возглавлявший делегацию врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 6 декабря провел встречи с генеральным директором ПАО «Трансконтейнер» Петром Баскаковым, генеральным директором – председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозёровым, а глава областного минтранса Анатолий Костылевский в течение трех дней работы «Транспортной недели» провел ряд встреч с представителями банковских структур, руководителями транспортных предприятий и организаций. На встречах, в частности, обсуждались вопросы финансирования перспективных инвестиционных проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в Новосибирской области, перспективы развития экологических видов транспорта и внутреннего водного транспорта, реализация проекта по реконструкции аэропорта Толмачево и другие.

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