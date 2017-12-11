Прокуратура начала проверку задержки зарплат у новосибирских перевозчиков

После того, как в СМИ стали распространяться сведения о недовольстве водителей городского транспорта низкой зарплатой и задержкам по ее выплате, прокуратура приступила к проверке этой информации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор Новосибирска организовал проверку исполнения требований законодательства в транспортной сфере города. «Прокурор города Новосибирска организовал проверку размещенной в сети «Интернет» информации о несоответствии требованиям законодательства о безопасности дорожного движения автобусной остановки по маршруту автобуса №60 в Кировском районе, а также о снижении заработной платы водителям, осуществляющим пассажирские перевозки», — говорится в релизе.

В ходе проверки ведомство также должно оценить своевременность перечисления мэрией субсидий за перевозку льготных категорий граждан.

Напомним, ранее сообщалось о планах водителей городских автобусов начать забастовку из-за долгов по зарплате. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, городская администрация ведет переговоры с транспортными предприятиями, чтобы не допустить забастовки.

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