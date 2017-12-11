В понедельник, 11 декабря в правительстве Новосибирской области состоялось совещание, на котором среди прочих вопросов был поднят вопрос размещения новой ледовой арены в Новосибирске.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть по итогам совещания в правительстве, предложенная им площадка для строительства ледового дворца спорта на территории бывшего аэропорта Северный одобрена врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Из всех вариантов этот участок один из перспективных — здесь не потребуются затраты на снос, хорошая транспортная доступность, недалеко станция метро «Заельцовская» и центр города», — отметил плюсы рассматриваемого варианта глава города.

Теперь, когда вариант представлен в областном правительстве, следующий этап в проработке указанного участка — расчет нагрузки инженерных сетей и транспортной доступности. Локоть пообещал, что до конца декабря эти результаты будут представлены, и власти вынесут вопрос на широкое обсуждение.

Напомним, находящуюся в собственности у крупного кемеровского холдинга «Сибирский Деловой Союз» (СДС) землю в качестве еще одного варианта для размещения ЛДС мэр Анатолий Локоть предложил рассмотреть на аппаратном совещании 4 декабря.

Травниковым уже одобрены и находятся на рассмотрении экспертов четыре площадки: изначально планируемая на левом берегу Оби, предложенные городскими властями площадки у аграрного университета и недалеко от исторического парка «Россия – моя история», а также площадка у МВК «Новосибирск Экспоцентр». Отметим, что инициативные жители Новосибирска разместили петицию с предложением строить ледовую арену в районе Ключ-Камышенского плато, однако власти пока не выражали свое мнение по этому поводу. По проблеме с поиском места для ЛДС врио губернатора уже высказывался, назвав это примером «излишней политизированности при рассмотрении абсолютно прикладных экономических и социально-экономических вопросов».

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