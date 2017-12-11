В мэрии Омска уволены три заместителя главы города

Новый мэр Омска Оксана Фадина в первый рабочий день приняла ряд кадровых решений в городской администрации. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы омской мэрии.

Вступившая в минувшую пятницу в должность мэра Оксана Фадина провела ряд кадровых преобразований сегодня, 11 декабря. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Фадина уволила трех своих заместителей в связи с истечением сроков их трудовых договоров. Так, мэрию Омска покинули первый заммэра Ирина Касьянова, заммэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина, заместитель мэра, директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов, а также руководитель аппарата мэра Виталий Самозвон.

Пост вице-мэра сохранил только Андрей Подгорбунских, которого Фадина переназначила на должность своего заместителя, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы.

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