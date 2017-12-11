В Иркутской области обнаружено место аварии частного вертолета

На льду Кочегаринского залива реки Ангары в понедельник были обнаружены обломки пропавшего 7 декабря вертолета, на борту которого находилось два человека.

В понедельник, 11 декабря спасатели с воздуха обнаружили место аварийной посадки на лед вертолета «Еврокоптер», о начале поисков которого сообщалось 7 декабря. Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, обломки вертолета найдены на льду Кочегаринского залива реки Ангары. Сейчас вертолет спасателей МИ-8 ищет место для безопасной посадки, чтобы их обследовать.

Напомним, вертолет «Еврокоптер» АС-350 в минувший четверг в 12:38 по местному времени вылетел из Братска, с территории завода отопительного оборудования, в поселок Чистый Братского района. На борту находились пилот, бывший военный летчик из Москвы и пассажир — братский бизнесмен Егор Баньщиков.

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