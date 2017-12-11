В Novosibirsk Marriott Hotel назначен новый генеральный директор

Прежний гендиректор Novosibirsk Marriott Hotel возглавил группу отелей Марриотт в Санкт-Петербурге. Генеральным менеджером новосибирского отеля стал Тони Тошев.

В Novosibirsk Marriott Hotel сменилось руководство. Самвел Манукян, ранее занимавший должность генерального директора отеля, перешел на ту же должность в группу отелей Марриотт в Санкт-Петербурге, в частности, он возглавил Courtyard St.Petersburg by Marriott Vasilievsky и Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel. В Novosibirsk Marriott Hotel в свою очередь генеральным директором назначен Тони Тошев, который ранее управлял расположенным в столице Таджикистана Sheraton Dushanbe Hotel.

Как рассказали в пресс-службе новосибирского отеля, у нового директора более чем 26-летний опыт работы в индустрии гостеприимства, и свою карьеру он начал в 1990 году в Sheraton Sofia Hotel Balkan на должности менеджера ресторана. Вплоть до 2006 года он занимал различные должности в департаменте Food&Beverage в отелях Sheraton Hotels в Софии и в Москве. А в 2006 году Тони Тошев вступил должность исполняющего обязанности генерального менеджера в отеле Sheraton Palace в Москве. С 2007 года он занимал должность генерального менеджера в отелях бренда Sheraton в Грузии, Украине и России, пока не стал генеральным менеджером отеля Sheraton Dushanbe Hotel в середине 2016 года.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter