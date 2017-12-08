Редакция «КС» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Среди участников опроса ─ компании, удержавшие свои позиции в текущем году и расширившие масштабы своего бизнеса.

  • ГК «Фастар» номинирована за запуск Mazda, Subaru, Mitsubishi в Новосибирской области.
  • Группа компаний «Автомир» номинирована за планомерное развитие и грядущее открытие дилерских центров Audi и Ford в Новосибирске.
  • ГК «Крепость» номинирована за официальный запуск Porsche в Красноярском крае.
  • Компания «ЭлитАвто Сибирь» («Медведь-Холдинг») номинирован за получение награды от дистрибьютора BMW как лучший новый дилер марки.
  • Группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина («Форд Центр Сибирь»/«УАЗ Центр»/«Автолига») номинирована за расширение количества салонов и покупку дилерского центра на Станционной
  • Компания «Альбион Моторс НСК» (ГК «Терминал Моторс») номинирована за получение наград от дистрибьютора Jaguar/Land Rover как лучший новый дилер марок.
  • Группа компаний «Элке Авто» номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Lexus в Томской области.
  • Группа компаний «АвтоПлюс» номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Lexus в Омской области.
  • ДЦ «Центральный»  номинирован за запуск полнофункционального дилерского центра Hyundai Truck&Bus в Красноярском крае.
  • Компания «Сибирские моторы» номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Nissan в Новосибирской области.
  • Компания «Тисс Авто» номинирована за расширение масштабов бизнеса, связанное с покупкой дилерского центра «СанРимо»
  • Компании Fit Service и «Вилгуд» номинированы за запуск сервисных станций постгарантийного обслуживания в 2017 году.

Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?

Результаты опроса

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