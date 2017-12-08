Редакция «КС» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Среди участников опроса ─ компании, удержавшие свои позиции в текущем году и расширившие масштабы своего бизнеса.

ГК «Фастар» номинирована за запуск Mazda, Subaru, Mitsubishi в Новосибирской области.

номинирована за запуск Mazda, Subaru, Mitsubishi в Новосибирской области. Группа компаний «Автомир» номинирована за планомерное развитие и грядущее открытие дилерских центров Audi и Ford в Новосибирске.

номинирована за планомерное развитие и грядущее открытие дилерских центров Audi и Ford в Новосибирске. ГК «Крепость» номинирована за официальный запуск Porsche в Красноярском крае.

номинирована за официальный запуск Porsche в Красноярском крае. Компания «ЭлитАвто Сибирь» («Медведь-Холдинг») номинирован за получение награды от дистрибьютора BMW как лучший новый дилер марки.

номинирован за получение награды от дистрибьютора BMW как лучший новый дилер марки. Группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина ( «Форд Центр Сибирь»/«УАЗ Центр»/«Автолига» ) номинирована за расширение количества салонов и покупку дилерского центра на Станционной

) номинирована за расширение количества салонов и покупку дилерского центра на Станционной Компания «Альбион Моторс НСК» (ГК «Терминал Моторс») номинирована за получение наград от дистрибьютора Jaguar/Land Rover как лучший новый дилер марок.

номинирована за получение наград от дистрибьютора Jaguar/Land Rover как лучший новый дилер марок. Группа компаний «Элке Авто» номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Lexus в Томской области.

номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Lexus в Томской области. Группа компаний «АвтоПлюс» номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Lexus в Омской области.

номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Lexus в Омской области. ДЦ «Центральный» номинирован за запуск полнофункционального дилерского центра Hyundai Truck&Bus в Красноярском крае.

номинирован за запуск полнофункционального дилерского центра Hyundai Truck&Bus в Красноярском крае. Компания «Сибирские моторы» номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Nissan в Новосибирской области.

номинирована за запуск полнофункционального дилерского центра Nissan в Новосибирской области. Компания «Тисс Авто» номинирована за расширение масштабов бизнеса, связанное с покупкой дилерского центра «СанРимо»

номинирована за расширение масштабов бизнеса, связанное с покупкой дилерского центра «СанРимо» Компании Fit Service и «Вилгуд» номинированы за запуск сервисных станций постгарантийного обслуживания в 2017 году.

Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»? Fit Service (Россия)

«Вилгуд» (Россия)

«Фастар» (Новосибирская, Самарская область)

«Медведь-Холдинг» (Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область)

ГК «Крепость» (Красноярский край)

ГК «Автомир» (Новосибирская область, Кемеровская область)

«Форд Центр Сибирь»/«УАЗ Центр»/«Автолига» (Новосибирская область)

«Сибирские моторы» (Новосибирская область)

ГК «Элке-Авто» (Томская область)

ГК «АвтоПлюс» (Омская, Свердловская область)

ДЦ «Центральный» (Красноярский край)

«Альбион Моторс» (Алтайский край, Новосибирская область)

«Тисс Авто» (Алтайский край)

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