Оксана Фадина вступила в должность мэра Омска

В пятницу, 8 декабря в концертном зале филармонии прошла инаугурация избранного мэра Омска Оксаны Фадиной. В этот же день она получила партийный билет «Единой России».

Новый мэр Омска Оксана Фадина вступила в должность. На торжественной церемонии глава города поклялась «честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города, защищать законные права и интересы его жителей», рассказали в пресс-службе городской администрации. На церемонии врио губернатора Омской области Александр Бурков поздравил Оксану Фадину с вступлением в должность, подчеркнув, что единодушный выбор депутатов горсовета является признанием её авторитета и свидетельством доверия. Он выразил надежду, что Омск обрел «надежную настоящую хозяйку».

В ответном слове Оксана Фадина поблагодарила за высокое доверие депутатов горсовета и руководителя Омской области. «Я осознаю всю степень ответственности, которую вы приняли на себя и сделаю всё, чтобы оправдать это доверие», — сказала она.

После церемонии инаугурации новоиспеченный мэр приняла участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия, где ей был вручен партийный билет.

Напомним, ранее Фадина руководила минэкономики Омской области. Депутатами горсовета была избрана мэром областной столицы 22 ноября.

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