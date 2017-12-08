Глава новосибирского «Тиона» выпущен из-под домашнего ареста

Основателю холдинга «Тион» Дмитрию Трубицыну по решению следствия изменили меру пресечения, смягчив ее. Теперь глава новосибирской компании находится под подпиской о невыезде.

Как сообщил 8 декабря «КС» пресс-секретарь «Тиона» Андрей Самодин, основатель холдинга Дмитрий Трубицын после шести месяцев домашнего ареста оставлен под подпиской о невыезде. Мера пресечения была смягчена по инициативе следствия. По словам Самодина, Дмитрий Трубицын теперь намерен вернуться к работе.

«Следствие прислушалось к части аргументов защиты и признало невозможность доказать часть ранее предъявленных обвинений. Дмитрий Трубицын по-прежнему полностью отрицает вменяемое нарушение закона и намерен продолжить доказывать свою невиновность», — сказал пресс-секретарь компании, добавив, что «с минуты на минуту Трубицын должен появиться в офисе Тиона в Технопарке».

Напомним, Дмитрий Трубицын был задержан в июне этого года по подозрению в фальсификации очистителей воздуха, поставляемых в больницы по всей России. С тех пор домашний арест главе компании продлевался три раза. Последний раз арест продлевался 5 декабря, и Трубицын должен был провести под домашним арестом еще два месяца – до февраля 2018 года.

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