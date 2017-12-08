Председатель Сибирского отделения Российского отделения наук рассказал о статусе подстанции «Академическая-2» и ЦКБ СО РАН.

8 декабря, перед подписанием соглашения о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области, ФАНО и СО РАН, председатель СО РАН Валентин Пармон, отвечая на вопросы журналистов, заверил, что решение вопроса о передаче объекта Новосибирской области согласовано и будет реализовано в ближайшее время. Напомним, ранее правительством Новосибирской области было принято решение участок под подстанцией «Академическая-2» передать Новосибирской области.

Кроме того, председатель СО РАН добавил, что ЦКБ СО РАН также полностью передается Новосибирской области. Он заявил, что это решение можно назвать прорывом. «В связи с этим учреждение будет получать достаточное финансирование для развития и поддержки кадров. Мы считаем это решение абсолютно правильным. Параллельно в позитивном плане решается вопрос о сохранении финансовой поддержки через диспансер, как через подразделение ЦКБ», – заметил Валентин Пармон.

«Решение этих вопросов было бы невозможно, если бы не было совместной работы региональной власти, ФАНО и СО РАН эти вопросы решать было бы в разы сложнее», – подвел итог Валентин Пармон.

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