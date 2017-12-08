«Автобан» будет строить четвёртый мост через Обь

У четвёртого моста появился генподрядчик: ООО «Сибирская концессионная компания» заключило договор генподряда с компанией «Автобан», имеющей опыт дорожных работ в Европейской части России и в Сибири.

Центральный, платный мост, будет строить генподрядчик АО «Автобан» из Ханты-Мансийска. Как заявляют в пресс-службе ГК «ВИС», которая владеет 75% акция «Сибирской концессионной компании», наличие генерального подрядчика требовалось по условиям конкурса.

Ранее «Автобан» уже выступал подрядчиком в подобных проектах. Так компания, принадлежащая ханты-мансийскому депутату Алексею Андрееву, принимала участие в строительстве трассы Москва–Санкт-Петербург и Московской кольцевой дороги. Компания является одним из самых крупных генподрядчиков у государственных организаций «Российские автомобильные дороги» и Федерального дорожного агентства Минтранса РФ.

В планах у концессионера также привлечь новосибирскую компанию «Сибмост», которая реализовала проект строительства Бугринского моста.

Напоминаем, что концессионное соглашение было подписано 6 декабря в Москве. Во время переговоров правительство Новосибирской области договорилось не расходовать бюджетные средства до получения федерального гранта, кроме этого в договоре предусмотрена возможность расторгнуть концессионное соглашение без ущерба для бюджета Новосибирской области, если в течение двух лет средства федерального гранта на строительство инфраструктурного объекта выделены не будут. Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что ещё одним условием договора должен стать бесплатный проезд на время ремонта Октябрьского моста.

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