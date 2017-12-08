Защищено: Предприниматели стали чаще управлять бизнесом через смартфон
Почти все бизнес-задачи теперь решаются дистанционно
Почти все бизнес-задачи теперь решаются дистанционно
08 Декабрь, Пятница
18:01
Оксана Фадина вступила в должность мэра Омска
17:38
Глава новосибирского «Тиона» выпущен из-под домашнего ареста
16:56
«Автобан» будет строить четвёртый мост через Обь
16:49
Валентин Пармон подтвердил передачу подстанции «Академическая-2» Новосибирской области
16:35
Мэр Новосибирска выступил с инициативой создания на базе вузов профориентационных занятий для школьников
15:25
Андрей Травников пообщался со студентами Новосибирска в «Диалоге на равных»
14:02
S7 объявила о возобновлении перелетов между Новосибирском и Минском
13:06
Власти Новосибирской области требуют взыскать с «Сибмоста» около 840 млн рублей
12:14
Врио губернатора Красноярского края произвел значительные изменения в региональном правительстве
11:37
В 2018 году на омское метро планируют потратить 800 млн рублей
10:10
Красноярскую авиакомпанию обязали выплатить 36 млн рублей по страховым взносам
07 Декабрь, Четверг
18:10
В Иркутской области ищут вертолет, совершивший аварийную посадку
17:35
Мэр Новосибирска прокомментировал задержки зарплаты у перевозчиков
16:39
Анатолий Локоть оценил работу по уборке снега в Новосибирске
16:24
«Сибэко» подало в суд на мэрию Новосибирска
16:06
Экспобанк требует отвода судьи по делу Альберта Кошкина
15:25
Экспорт зерна из НСО вырос в восемь раз к уровню 2016 года
Эксперт в сфере маркетинга
Предприниматель сферы малого бизнеса
Журналист, аспирант направления "Социальная философия", общественный деятель
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