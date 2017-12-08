Мэр Новосибирска выступил с инициативой создания на базе вузов профориентационных занятий для школьников

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на полях VI Городских молодёжных соревнований по робототехнике выступил с инициативой создать систему профориентационных занятий для учеников школ областного центра на базе вузов.

Потенциал новосибирских вузов будет задействован при профориентации школьников. С таким предложением выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с участниками VI Городских молодёжных соревнований по робототехнике, которые проходят в городе с 7 по 9 декабря. Как подчеркнул глава города, в данном вопросе важна системность занятий.

«Мы много говорим о ранней профориентации среди школьников. Было бы правильно, чтобы для старшеклассников проводились занятия на базе вузов не эпизодически, а системно, чтобы ребята привыкали к этой обстановке, к методике преподавания», – отметил мэр Анатолий Локоть, дополнив, что это бы, помимо прочего, ориентировало школьников поступать в вузы Новосибирска.

По словам мэра, вопрос организации занятий будет рассматриваться с департаментом образования Новосибирска.

На встрече с участниками мероприятия Анатолий Локоть также отметил, что городские соревнования по робототехнике — пример хорошей профориентационной работы со школьниками. В этом году в борьбу за звание лучших молодых инженеров-робототехников вступили 650 школьников – представителей 200 команд города и области. Самые младшие участники – воспитанники детских садов, самые взрослые – смешанные команды школьников и студентов.

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