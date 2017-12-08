Росбанк получил наивысший рейтинг кредитоспособности от RAEX

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Росбанку наивысший рейтинг кредитоспособности на уровне ruААА. Прогноз по рейтингу установлен стабильный.

К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокая вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнского банка Societe Generale S.A. и административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью банка в российской банковской системе. К позитивным факторам также относятся сильные конкурентные позиции (в РКО транснациональных корпораций, кредитовании крупного бизнеса, торговом финансировании, розничном кредитовании, а с учётом консолидации дочерних банков – в ипотеке и автокредитовании) и узнаваемый бренд на банковском рынке, а также широкая география деятельности (представлен почти во всех регионах РФ) и обширная клиентская база (1,4 млн активных клиентов в РФ).

Агентство отдельно отмечает высокую информационную прозрачность банка и сильную систему внутреннего контроля и аудита (единый комплаенс международной финансовой группы подотчётен регуляторам нескольких стран). Позитивно на рейтинг влияет высокое качество корпоративного управления, организации бизнес-процессов и риск-менеджмента, а также степень детализации документов, определяющих стратегические приоритеты развития.

«Росбанку присвоен наивысший рейтинг кредитоспособности, что, наряду с показателями, существенно превышающими обязательные нормативы, установленные регулятором, в очередной раз подтверждает высокий уровень надежности банка. Принадлежность Росбанка к международной банковской группе Societe Generale, обладающей более чем 150-летней историей успешной работы, позволяет нам использовать экспертизу и передовые технологии группы, совмещая таким образом финансовую стабильность и устойчивое развитие. Мы продолжим следовать заданному курсу, чтобы в полной мере оправдывать высокие ожидания наших клиентов», – прокомментировал рейтинговые действия Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка.

По данным на 1 сентября 2017 года банковская группа Росбанка занимает 12-е место по объему активов и вкладов физических лиц, 3-е место по розничному кредитному портфелю, а также является одной из крупнейших банковских групп РФ с иностранным капиталом.

С полным рейтингом кредитоспособности банков, а также с методологией присвоения рейтингов кредитоспособности можно ознакомиться по ссылке.

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