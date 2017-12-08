Накануне, 7 декабря врио губернатора Новосибирской области посетил Новосибирский государственный университет (НГУ), где обсудил со студентами вклад молодежи в социально-экономическое развитие региона и ответил на их вопросы.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопросы студентов новосибирских вузов в рамках проекта «Диалог на равных». Темами для разговора стали вопросы образования и внедрения научных открытий в производство, вопросы здравоохранения и развития туризма, спортивной инфраструктуры. Студенты обращались к главе региона с вопросами о взаимодействии науки и промышленности, а также интересовались возможностью появления новых губернаторских программ, касающихся образования.

«Сфере образования я намерен уделять особое внимание, причем на всех этапах: от дошкольного до послевузовского этапа и переподготовки взрослых людей. Также планирую сделать упор на профориентацию школьников и молодежи, — сказал об имеющихся планах в данной области Андрей Травников.

О ледовой арене, сроки по определению места размещения которой уже поджимают, студенты также спросили врио губернатора. Андрей Травников не стал говорить, какой из выбранных участков сейчас наиболее приоритетен, но подчеркнул, что нехватка времени ограничивает выбор, а потому, если регион хочет уложится в срок, то «единственный вариант — первоначальный». Проблему с ЛДС глава региона назвал примером «излишней политизированности при рассмотрении абсолютно прикладных экономических и социально-экономических вопросов».

«Проблема еще в том, что сейчас мы не видим возможности реализовывать этот проект в первоначальной финансовой модели. Ищем альтернативу», — дополнил врио.

Поступил вопрос и о перебоях в поставке инсулина в местные аптеки, на что глава региона ответил, что намерен решить данную проблему. «Я уже реагирую на отдельные факты для того, чтобы сподвигнуть чиновников решить проблему в кратчайший срок. Проблема решаема, дефицита средств нет на сегодняшний день», -сказал Травников.

В завершении встречи Андрей Травников заявил, что намерен и в дальнейшем проводить подобные встречи с молодежью.

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