S7 объявила о возобновлении перелетов между Новосибирском и Минском

Впервые с 2014 года Новосибирск и Минск свяжет прямое регулярное авиасообщение. Планы по возобновлению полетов подтвердила S7.

Ранее сказанные слова генерального директора Национального аэропорта Минск Дмитрия Меликяна о возобновлении прямого авиасообщения между Новосибирском и Минском авиакомпанией S7 официально подтверждены пресс-службой авиаперевозчика. Как говорится в сообщении компании, прямые рейсы будут выполнять «Сибирь» и «Глобус», входящие в группу S7. Датой первого полета назначено 2 мая 2018 года и затем улететь в Белоруссию из Толмачево можно будет каждую среду. Билеты на рейс уже поступили в продажу.

«Полеты из Новосибирска в Минск будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом», — поделились подробностями в пресс-службе группы.

До прекращения полетов из-за нерентабельности данный рейс обслуживал белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа».

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