Вопрос о том, как стимулировать продажи без вложений в рекламу, будоражит ритейлеров не год и не два. Актуальность темы становится еще более очевидной с учетом нестабильного потребительского спроса. Как увеличить выручку, вкладываясь в продвижение? Ответ неожиданно дали банкиры, выпустив уникальный на сегодня продукт — карту беспроцентной рассрочки «Халва».

Еще и года не прошло с момента выпуска первой партии карт беспроцентной рассрочки «Халва», а к партнерской программе «Халва» присоединились уже более 70 тыс. магазинов по России (это более 17 тыс. торговых компаний). Только в Новосибирске действуют более 170 тыс. карт «Халва», в Кузбассе — более 140 тыс., в Томске — более 70 тыс. Исследования показывают, что подавляющее большинство держателей карты оценивают опыт ее использования как положительный. Впрочем, преимущества пользователей карты «Халва» не менее очевидны и для магазинов-партнеров.

Что такое карта беспроцентной рассрочки и в чем ее отличие от классической дебетовой или кредитной карты? На самом деле это тоже банковская карта, по которой ее обладатель может совершать покупки в рассрочку на определенное количество месяцев только в магазинах партнерской сети без процентов и комиссий. Также клиент заинтересован положить на «Халву» свои собственные средства — в этом случае банк начисляет ему 7% годовых + платит кэшбэк 1,5% (только в магазинах-партнерах) — и, опять же, рассчитываться этой картой в магазинах-партнерах.

Таким образом, в этой схеме в выигрыше остаются все: клиент получает возможность приобрести товар в рассрочку без процентов, а магазин привлекает себе десятки тысяч новых клиентов и увеличивает товарооборот. С «Халвой» уже работают тысячи магазинов, и успешными практиками банк готов делиться со всеми ритейлерами СФО, при том что сеть не несет никаких рисков.

«Вопрос о росте товарооборота и поиске надежного источника привлечения клиентов становится для ритейлеров критически важным, особенно с натиском федеральных сетей. И надеяться здесь только на привычные инвестиции в маркетинг, рекламу и брендинг как минимум рискованно, — подчеркивает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. — Таким образом, карта формирует новую клиентскую ценность — покупать только в рассрочку, «сколько заплатил — столько и вернул». Те, кто не успеет поймать новый тренд, потеряют возможность сформировать новую группу лояльных покупателей, без рекламных вложений. Пока «Халва» только в начале пути, и мы предлагаем очень выгодные условия сибирским ритейлерам».

Стоит отметить, что карты рассрочки существуют в мире с 1999 года. Впервые они появились в Турции. С тех пор именно благодаря этим картам Турция заняла 2-е место в Европе (после Франции) по использованию населением банковских карт. Если говорить конкретно о карте «Халва», то на ее родине — в Белоруссии — на сегодня «Халва» занимает 90% рынка банковского пластика в стране!

В России карта «Халва», которую продвигает Совкомбанк, действует всего чуть больше полугода. За это же время партнерская сеть карты превысила 62 000 торговых точек по всей стране, включая магазины лидеров розничного рынка, таких как, например, «М.Видео», «Эльдорадо», Samsung, «Иль де Ботэ», Lamoda, «Шоколадница» и др. Но одними из самых активных участников программы стали федеральные продуктовые сети. Партнерами карты «Халва» стал Х5, сначала сделав проект на супермаркетах «Пятерочка», а сейчас подключив также форматы «Перекресток» и «Карусель». Всего вместе с региональными игроками партнерская сеть насчитывает более 2000 разных брендов.

Но красноречивее всего об эффективности работы с картами рассрочки говорят сами ритейлеры. По словам представителей торговой сети «Снежная Королева», после подключения магазинов сети к партнерским программам карт рассрочки их оборот увеличился примерно на 25%. И эти результаты были достигнуты сразу, когда было еще достаточно небольшое число активных пользователей таких карт.

Огромные перспективы в картах рассрочки для ритейлеров видят и аналитики. «Карты беспроцентной рассрочки — интересный и оригинальный банковский продукт. Его креативность заключается в подобранной специфической «нише» на рынке услуг. Острая конкуренция на нем затрудняет доступ новым игрокам в традиционном карточном бизнесе. Но появился эксклюзивный продукт, позволяющий клиентам «распробовать» новый потребительский опыт, — отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. — Для «Халвы» это начинание — не просто элемент рекламы, речь идет о самостоятельном финансовом инструменте. Это не кредитная карта и не карта лояльности, хотя по сути в беспроцентной рассрочке есть элементы и того, и другого».

По прогнозам аналитика, дальнейшее развитие услуги в перспективе будет идти по направлениям расширения участников партнерских программ, привлечения новых клиентов и совершенствования сервиса для них. Именно здесь сейчас сосредоточены усилия эмитентов карт рассрочки. «Чем больше мест, где можно использовать рассрочку, тем более привлекательна карта для покупателя. Это дает и банку экономию на масштабе, снижение удельных затрат, увеличение входящих денежных потоков и доходов. Совкомбанк, стартовавший с программой «Халва» в 70 регионах, считает, что минимальный охват должен составлять 10% розничного торгового оборота в регионе», — поясняет эксперт.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев разделяет мнение коллеги и считает карту «Халва» удачным компонентом маркетинговой стратегии банка. «На сегодня карты рассрочки — интересный и востребованный финансовый продукт, к тому же находящийся на пике популярности, несмотря на ограниченный круг потенциальных потребителей. Они, безусловно, полезны определенному кругу людей, которые часто совершают спонтанные покупки, не имея на руках достаточно денежных средств», — поясняет Алексей Коренев. По его мнению, карта рассрочки позволяет банку-эмитенту хорошо рекламировать себя, как, впрочем, и торговым сетям — партнерам проекта, которые не остаются в стороне, лишний раз напоминая, что принимают к оплате этот вид карт, и тем самым стимулируя повторные покупки.

Будьте в тренде, не упустите новый эффективный инструмент стимулирования продаж и присоединяйтесь к партнерской сети «Халвы» уже сейчас!

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