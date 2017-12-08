Паевые инвестиционные фонды, или ПИФы, аккумулировали почти 200 млрд рублей активов и только с начала года привлекли более 60 млрд рублей. О том, с чем связан такой всплеск популярности и чего стоит ожидать от рынка в будущем, в интервью «КС» рассказал дивизионный директор УК «Альфа-Капитал» по Сибири и Дальнему Востоку ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ.

— Юрий, в чем причина такой волны спроса и на какие фонды, на ваш взгляд, стоит обратить внимание?

— Рынок паевых инвестиционных фондов уверенно растет последние два года. Приток средств клиентов действительно стабильный, мы отмечаем это каждый месяц. В октябре рынок открытых паевых фондов преодолел отметку роста в полтора раза по сравнению с началом года, что подчеркивает устойчивость общего позитивного тренда. После нескольких кризисных лет индустрия коллективных инвестиций снова восстанавливается.

— Можно ли сравнить рынок ПИФов с приростом в индивидуальном доверительном управлении?

— Количество новых пайщиков растет намного быстрее, чем число клиентов, которые формируют индивидуальный инвестиционный портфель. Это, во-первых, объясняется низким порогом входа: чтобы купить пай, достаточно тысячи рублей. Большая часть пайщиков — это люди, вложившие от 10 до 50 тысяч рублей. А во-вторых, ПИФы стали пользоваться спросом и у состоятельных клиентов. Например, среди наших инвесторов уже есть те, кто вложил в фонды от нескольких до десятков миллионов рублей.

На рынок сильно повлияло создание новых каналов продаж. Людям стало удобнее инвестировать в ПИФы: не обязательно идти в банк или управляющую компанию, можно просто купить паи через Интернет. Появились и новые агенты по привлечению средств в фонды. Например, интернет-сайты, где собирается информация о финансовых продуктах и услугах, и здесь же можно их приобрести.

— Насколько существенна доля тех, кто покупает паи ПИФов онлайн?

— Здесь мы повторяем путь, который прошла индустрия коллективных инвестиций на Западе. Там в первые несколько лет доля онлайн-продаж не превышала 20%. У нас сейчас где-то 15–17%, но наблюдается динамичный рост. Любые изменения, упрощающие покупку или продажу инвестиционного пая, сразу же приводят к быстрому росту количества клиентов, которые приходят через Интернет. Причем самое приятное для нас то, что это люди, до которых раньше мы просто не могли «добраться». Потому что клиент с несколькими тысячами рублей в кармане не пойдет специально в банк, чтобы купить ПИФ.

— На какую доходность они могут рассчитывать? У некоторых экспертов есть ожидание, что доходность облигаций будет снижаться вслед за ставкой ЦБ…

— Если сравнивать с доходностью вкладов, которая сейчас где-то на уровне 6–7% годовых, а госбанки предлагают даже более низкие ставки, то инвестиции в облигации выглядят привлекательно. С начала года фонды, вкладывающие в долговые инструменты, показали доходность около 12–14% годовых. И это с возможностью в любой день забрать свои деньги — выйти из фонда.

Мы считаем, что у облигаций еще есть потенциал роста. Макроэкономические индикаторы указывают на то, что для России ситуация улучшается: цены на нефть выше, чем ожидалось, сохраняется неплохой торговый баланс, есть благоприятные прогнозы МВФ. Конечно, не устаем повторять и то, что результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем.

— Стоит ли инвесторам обращать внимание на фонды акций или пока лучше предпочесть менее рискованные вложения?

— Думаю, что интересными для инвесторов могут быть ПИФы акций, ориентирующиеся на крупные надежные компании, которые выплачивают высокие дивиденды. Кроме того, хорошую доходность сейчас показывают фонды, инвестирующие в технологический сектор. Причем не только в российских его представителей, таких как «Яндекс», но и в мировых гигантов — Google или Apple. Акции этих компаний есть в структуре ряда наших инвестиционных фондов.

Но с точки зрения продаж это капля в море. Так и должно быть: инвесторам нужно начинать с более надежных, консервативных, прозрачных инструментов, чтобы попробовать и понять, как это работает и какую доходность можно заработать.

— Речь идет только о «голубых фишках» или есть ПИФы, которые предлагают заработать, например, на росте развивающихся рынков?

— В разное время мы покупали бумаги Турции, в составе портфелей можно было найти бразильских и даже африканских эмитентов. Мы покупали эти бумаги, если они были интересны нашим клиентам. Но это больше истории, относящиеся к области индивидуального доверительного управления… Были даже клиенты, у которых в портфелях находились государственные облигации Королевства Бахрейн.

— Вы упомянули, что инвестировать в ПИФ можно, даже если у вас есть тысяча рублей. Но сколько в этом случае заплатит пайщик? Ведь, в отличие от банков, управляющие компании взимают комиссии с клиентов. Есть ли штрафы за «досрочный выход» из паевого фонда?

— Конечно, есть система комиссий. Если вы покупаете пай через агента, то вы платите ему за услуги. Кроме того, все управляющие берут вознаграждение за управление в размере 1–3% от активов фонда — management fee. Это мировая практика. Плюс может взиматься надбавка при покупке паев и скидка при продаже. Облигационные фонды выгоднее для клиента, комиссии и management fee там ниже — на уровне 1–1,5% активов за год.

Придется ли платить при покупке пая, зависит о суммы, которую вы готовы инвестировать. Если речь о 100 тысячах рублей и больше, то, как правило, управляющие компании не взимают комиссию. В свою очередь скидка при продаже паев стимулирует клиентов не спекулировать ими. Если у вас есть деньги на месяц или две недели, то ПИФ — это не совсем для вас, потому что высок риск не оправдать ожидания на таком коротком горизонте. Любой управляющий вам скажет, что деньги нужно вкладывать минимум на год, а лучше — на два-три. В этом случае вы можете получить наиболее высокую доходность. Обычно если вы инвестируете в ПИФ минимум на год, то управляющие не берут плату при продаже пая. То есть вкладывать средства в открытые фонды лучше на несколько лет, причем едино­временно от 100 тысяч рублей. Или же существенно меньшие суммы, но регулярно.

— То есть тем, кто не готов сразу доверить управляющему несколько сотен тысяч, все-таки лучше открыть вклад?

— Наиболее выгодная стратегия — приобретать паи регулярно, постепенно увеличивая свою долю в ПИФе на протяжении долгого срока. Например, если инвестировать в фонд облигаций по 5–10 тысяч рублей ежемесячно, то через несколько лет на вашем счете будет достаточно солидная сумма. Клиентов, которые действуют именно так, становится все больше. Поэтому мы сейчас внедрили автоплатеж, когда с банковской карты, зарплатного счета автоматически перечисляется определенная сумма для инвестиций в ПИФ. Средний ежемесячный платеж по нашим клиентам в рамках данной услуги — 5,1 тысячи рублей.

— Можно ли рассчитывать на то, что нынешний позитивный тренд на рынке ПИФов окажется устойчивым?

— На фондовом рынке всегда можно найти привлекательные инвестиционные идеи, а управляющие компании в свою очередь работают каждый день над созданием новых простых, удобных и качественных продуктов и технологий. Все это не остается незамеченным со стороны уже имеющихся и потенциальных клиентов управляющих. И значит, все необходимые составляющие для продолжения роста индустрии коллективных инвестиций у нас есть.

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