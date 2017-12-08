«Персоной года» в сфере финансов 2017 года по версии «КС» стал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирской области ВЯЧЕСЛАВ БРЮХАНОВ. В интервью изданию он подвел предварительные итоги работы банка в 2017 году, рассказал о том, в чем суть стратегии опережающего роста, а также об участии в реализации крупных инвестпроектов и взаимодействии компаний группы ВТБ в регионе. Кроме того, эксперт поделился своими ожиданиями, связанными с динамикой развития отдельных отраслей региональной экономики.

— Вячеслав Владимирович, удалось ли достичь плановых показателей, намеченных на текущий год?

— Главное — нам удалось решить поставленные задачи: бизнес рос опережающими темпами. Мы стремимся активно поддерживать и стимулировать развитие региональной экономики. На счету банка в уходящем году немало знаковых инвестиционных проектов, реализованных в Новосибирской области в рамках программ господдержки регионального бизнеса, и не только. Кроме того, продолжаем развивать сегмент коммерческого кредитования в регионе. По итогам 10 месяцев 2017 года мы фиксировали рост порядка 50% по корпоративному кредитованию.

В IV квартале в нашем активе есть достаточно знаковые сделки, которые укрепят достигнутые показатели. Причины такого роста, на мой взгляд, в системном подходе к работе, когда не только реализуются крупные проекты, но и уделяется внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Совокупно по этим двум составляющим и складывается опережающий темп по отношению к рынку в целом. Значит, стратегия выбрана верная.

Что касается двух других триггеров, по которым оценивается рост, то среди них можно выделить депозитный портфель и средства на расчетных счетах предприятий. И здесь мы тоже практически удвоили показатели.

— Какие знаковые проекты вы бы отметили в 2017 году?

— Это участие в проекте строительства нового корпуса производственного комплекса телекоммуникационного оборудования компании «ЭЛТЕКС», финансирование ООО «Импульс», оператора нового в Сибири оптово-розничного центра «Фудсиб», вторая очередь Тепличного комплекса «Толмачевский» по программе льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ, а также поддержка ряда проектов в отрасли промышленности. Они не получили широкую огласку в СМИ, но очень важны с точки зрения понимания экономических трендов в НСО — предприятия обновляли фонды, строили цеха и т. д.

— Как происходит взаимодействие компаний внутри группы ВТБ? Способствует ли это развитию бизнеса?

— В Новосибирске группа ВТБ — региональные подразделения корпоративного и розничного бизнесов, а также дочерних структур — взаимодействуют на уровне единого профессионального сообщества уже достаточно давно. Больше двух лет на уровне руководства мы регулярно собираемся. Таким образом, группа выглядит уже достаточно монолитно. Руководители банков и дочерних компаний входят в ряд профессиональных и общественных союзов, экспертных советов, ряд вопросов решают сообща, что, безусловно, способствует восприятию нас в области как единого организма. Это находит отражение в достаточно успешных проектах, в частности, кросс-продажах. То есть идет позитивная динамика по росту зарплатных клиентов, которые, в общем-то, появляются именно вследствие наличия корпоративных контрактов. Есть обратные истории, когда наиболее состоятельные частные клиенты высказывают заинтересованность в корпоративном сотрудничестве. Так происходит, когда видна динамика, какие-то инвестиционные инициативы, и потенциальные инвесторы в свою очередь демонстрируют готовность выходить на собственные проекты.

— А когда состоится присоединение ВТБ24? Что изменится?

— Юридическое присоединение ВТБ24 к ВТБ произойдет в январе 2018 года. Мы рассчитываем основную синергию получить за счет оптимизации всех бизнес-процессов, это позволит совместить лучшие практики в работе банков. Принято решение о сохранении на текущем этапе двух сетей — корпоративной и розничной.

— Какие планы и ожидания у вас связаны с наступающим 2018 годом? В каких государственных программах планирует принять участие ВТБ?

— Задача та же, что и на текущий год, — двигаться опережающими темпами, самое пристальное внимание уделяя возникающим проектам и точкам роста. Мы продолжим работу по основным программам господдержки, положительный эффект от которых мы наблюдаем. К примеру, благодаря программе поддержки предприятий АПК, реализуемой совместно с Минсельхозом, сегодня эта отрасль занимает заметную долю в портфеле, хотя еще три года назад практически не была представлена. Программа предусматривает субсидирование процентной ставки государством непосредственно через банки. Для сельхозпроизводителей региона она стала мощным инструментом поддержки. Еще одним примером может служить «Программа 674» Мин­экономразвития. Она является дополнительным механизмом к программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства корпорации МСП, это по сути фондирование, которое позволяет комфортно кредитоваться предприятиям регионального бизнеса. Здесь, в НСО мы находимся в тесном контакте с местными органами власти, отслеживаем возникающие инициативы, в которых мы можем поучаствовать, — либо в финансировании, либо в обслуживании текущих проектов.

Что касается ожиданий, то уверен, что еще есть потенциал у проектов по импортозамещению, есть дальнейшие перспективы и у сельского хозяйства. Также благодаря программе реиндустриализации, которую реализует региональное правительство, идет постепенный процесс модернизации в промышленности. Нельзя не отметить и IT-отрасль, так как ряд ведущих компаний рассматривают возможность открытия в Новосибирске крупных центров по разработкам в этой сфере. Это тоже будет отличным импульсом для экономики. Также ожидаем развития транспортной отрасли, строительства — то есть смотрим в будущее с позитивом.

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